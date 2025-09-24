Sorteo LOTRA N.° 421 dedicado al 50 aniversario de LAGEO

La Lotería Nacional de Beneficencia realizó el Sorteo LOTRA N.° 421, dedicado a conmemorar los 50 años de LAGEO, empresa dedicada a la generación de energía eléctrica a través de la geotermia. Este proceso aprovecha de manera sostenible los recursos geotérmicos de El Salvador, aportando al desarrollo energético del país.

LAGEO mantiene además un compromiso con las comunidades cercanas a sus operaciones mediante FUNDAGEO, fundación que desde 2005 impulsa proyectos de educación y cuidado ambiental en beneficio de la población.

Previo al sorteo, Mauricio Pérez, gerente de producción de LAGEO, participó en el ingreso de los premios a la tómbola y la selección de maletines. También compartió información sobre la geotermia, explicando que el calor de la tierra es un fenómeno natural vinculado a sistemas volcánicos activos y que, aunque no conectado directamente a la cámara magmática, el sistema hidrotermal aprovecha la energía que de ella proviene.

Durante el evento, el presidente de la Lotería, Javier Milián, entregó un cuadro conmemorativo con el vigésimo que circuló durante la semana a Mynor Gil, presidente de LAGEO, como reconocimiento a la trayectoria de la institución.

Resultados del Sorteo LOTRA N.° 421:

Primer Premio: $175,000 – Billete N.° 14797 (no vendido)

$175,000 – Billete N.° 14797 (no vendido) Segundo Premio: $20,000 – Billete N.° 02221 (no vendido)

$20,000 – Billete N.° 02221 (no vendido) Tercer Premio: $10,000 – Billete N.° 14546 (no vendido)

La Lotería recordó que ya está disponible el Gordo Navideño, con un premio mayor de $1,500,000. Las fracciones se pueden adquirir por $1.50 y los billetes completos por $60 en kioscos, con agentes vendedores y en puntos de venta autorizados a nivel nacional.

Las transmisiones de los sorteos se realizan cada miércoles a las 12:30 p.m. por Facebook, Instagram, YouTube y en la página web institucional. Además, pueden escucharse a las 2:00 p.m. por Radio El Salvador y verse a las 5:30 p.m. en Canal 10.

El próximo sorteo pondrá en juego un Primer Gran Premio Acumulado de $380,000, recordando que, con la Lotería, cualquier día puede ser el día de ganar.

