Soyapango, Agabeisi y La Unión acapararon los aplausos en la Juvenil A

Los equipos de las academias Soyapango, Agabeisi y La Unión salieron airosos tras ganar sus respectivos compromisos en la jornada sabatina del torneo nacional de la categoría Juvenil A, para chicos de 13-14 años, organizado por la Federación Salvadoreña de Béisbol.

Soyapango venció 8 carreras por 6 a Zacamil; Agabeisi ganó en casa por blanqueo 10 por 0 ante Santa Ana; mientras La Unión derrotó 13 por 7 a Bengoa en la Isla de Meanguera del Golfo. Tras los resultados, Agabeisi (7-0) y Soyapango (6-0) siguen comandando la tabla de posiciones y extendieron sus respectivos invictos, seguidos por La Unión (3-3) y Santa Ana (2-5), mientras Bengoa y Zacamil (1-6) cierran la tabla de clasificación.

En el diamante del estadio Jorge Elías Bahaia de la Ciudadela Don Bosco, el equipo de Soyapango se repuso de una desventaja de cinco carreras para vencer 8 por 6 a Zacamil. Josua González fue el pitcher ganador, mientras Carlos Ortega cargó con el revés.

Con el encuentro igualado en la baja de la sexta entrada, Wesley Hernández conectó doble al jardín central para quebrar la paridad y a la postre asegurar la victoria para los de Don Bosco.

Los más destacados a la ofensiva por los ganadores fueron José Teodoro, quien se fue de 3-3 con par de carreras remolcadas y Luis Roque, de 3-1 (doble) y dos remolques.

En el Complejo Agabeisi de Antiguo Cuscatlán, las ardillas de Agabeisi blanquearon 10 carreras por 0 a Santa A. El pitcheo combinado de Rafael Galdámez (ganador) y Samuel Avilés no permitió imparables ni carreras en el encuentro reducido a cinco entradas.

Galdámez, además, conectó par de dobles y un triple en su actuación ofensiva, mientras Bryan Valladares ligó par de tubeyes e impulsó la última carrera del juego.

Finalmente, en el estadio Nicolás Canales de la Isla de Meanguera del Golfo, los chicos de La Unión se impusieron 13 rayitas por 7 a Bengoa. Hilerma Rodríguez fue el pitcher ganador desde la lomita, mientras Aldo López se fue con la derrota.

Los más destacados por los ganadores fueron Merlín Rodríguez, quien se fue de 3-3 (doble), par de anotadas y una remolcada; mientras Jessús Lazo bateó de 3-2, con cuatro bases robadas.

La próxima jornada se disputará el sábado 29 de octubre con los enfrentamientos entre Agabeisi vs Soyapango, La Unión vs Zacamil y Bengoa vs Santa Ana.

