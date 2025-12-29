Tarifa estándar por milla para empresas en 2026 en 72,5 centavos por milla, un aumento de 2,5 centavos

El Servicio de Impuestos Internos anunció hoy que la tarifa estándar por millaje opcional para el uso comercial de automóviles aumentará 2.5 centavos en 2026, mientras que la tarifa por millaje para vehículos utilizados con fines médicos.

Las tarifas estándar de kilometraje opcionales se utilizan para calcular los costos deducibles de la operación de vehículos con fines comerciales, benéficos y médicos. Además, la tarifa estándar de kilometraje opcional puede utilizarse para calcular los costos deducibles de la operación de vehículos con fines de mudanza. para ciertos miembros en servicio activo de las Fuerzas Armadas y, ahora, bajo la Ley Única, Grande y Hermosa, ciertos miembros de la comunidad de inteligencia .

A partir del 1 de enero de 2026, las tarifas estándar de kilometraje para el uso de un automóvil, camioneta, camioneta o furgoneta serán:

72,5 centavos por milla recorrida para uso comercial , 2,5 centavos más que en 2025.

20,5 centavos por milla recorrida con fines médicos, medio centavo menos que en 2025.

20,5 centavos por milla recorrida con fines de mudanza para ciertos miembros en servicio activo de las Fuerzas Armadas (y ahora ciertos miembros de la comunidad de inteligencia), reducido en medio centavo con respecto al año pasado.

14 centavos por milla recorrida al servicio de organizaciones benéficas, equivalente a la tasa en 2025.

Las tarifas se aplican a automóviles totalmente eléctricos e híbridos, así como a vehículos de gasolina y diésel.

Si bien la tarifa por kilometraje para fines benéficos está establecida por ley, la tarifa por kilometraje para uso comercial se basa en un estudio anual de los costos fijos y variables de operación de un automóvil. La tarifa para fines médicos y de mudanza, por su parte, se basa únicamente en los costos variables del estudio anual.

Según la ley, los contribuyentes no pueden solicitar una deducción detallada miscelánea por gastos de viaje de empleados no reembolsados, excepto ciertos gastos de educadores. Sin embargo, sí se permiten las deducciones por gastos deducibles para determinar el ingreso bruto ajustado, como los de ciertos miembros de la reserva de las Fuerzas Armadas, ciertos funcionarios de los gobiernos estatales y locales, ciertos artistas escénicos y educadores elegibles. Como alternativa, los educadores elegibles pueden solicitar una deducción detallada por ciertos gastos de viaje de empleados no reembolsados. Además, solo los contribuyentes que sean miembros de las fuerzas armadas en servicio activo o ciertos miembros de la comunidad de inteligencia pueden solicitar una deducción por gastos de mudanza incurridos al reubicarse bajo órdenes de un cambio permanente de estación.

El uso de las tarifas estándar por kilometraje es opcional. Los contribuyentes pueden optar por calcular los costos reales de uso de su vehículo.

Los contribuyentes que utilizan la tarifa estándar por kilometraje para un vehículo de su propiedad y uso comercial deben optar por aplicar dicha tarifa durante el primer año en que el automóvil esté disponible para uso comercial. Posteriormente, en años posteriores, pueden optar por aplicar la tarifa estándar por kilometraje o los gastos reales.

En el caso de un vehículo arrendado, los contribuyentes que utilicen la tarifa por millaje estándar deben emplear ese método durante todo el período de arrendamiento, incluidas las renovaciones.

El Aviso-2026-10 contiene las tarifas estándar de millaje opcionales para 2026, así como el costo máximo del automóvil utilizado para calcular las asignaciones de reembolso por millaje bajo un plan de tarifa fija y variable. El aviso también establece el valor justo de mercado máximo de los automóviles proporcionados por el empleador, puestos a disposición de los empleados para uso personal en 2026, para los cuales los empleadores pueden calcular las asignaciones de millaje utilizando la regla de valoración de centavos por milla o la regla de valoración promedio de la flota.

