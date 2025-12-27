Más de 1,300 vuelos suspendidos por tormenta invernal en EE. UU.

Día a Día News

EEUU–Una fuerte tormenta invernal afectó el viernes gran parte del territorio estadounidense, provocando la cancelación de más de 1,300 vuelos y miles de retrasos justo en medio de la temporada alta de viajes por las fiestas de fin de año.

Según el portal especializado FlightAware, hasta las 18:30 GMT se habían cancelado 1,364 vuelos y otros 4,267 presentaban demoras, principalmente en los aeropuertos de Nueva York y Chicago, dos de los centros aéreos más transitados del país.

En la zona metropolitana de Nueva York, las tres terminales principales —JFK, LaGuardia y Newark— registraron cerca de 785 cancelaciones. Las autoridades locales se mantienen en alerta ante la llegada de intensas nevadas y bajas temperaturas que podrían prolongarse durante todo el fin de semana.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) advirtió que la tormenta continuará desplazándose hacia el noreste, con acumulaciones de nieve que podrían superar los 25 centímetros en algunos sectores, especialmente en la región de los Grandes Lagos y en el área de Nueva Inglaterra.

“Las condiciones en carretera serán peligrosas para quienes regresen de las vacaciones”, alertó el NWS, que instó a la población a evitar desplazamientos innecesarios.

El alcalde de Nueva York, Eric Adams, emitió una advertencia de tormenta invernal y anunció el despliegue de equipos de limpieza y emergencia en toda la ciudad. “Todos los neoyorquinos deben estar preparados. Eviten conducir si pueden y consideren usar transporte público, pero con precaución y tiempo extra”, señaló el funcionario.

Las autoridades prevén que las condiciones meteorológicas extremas continúen afectando la movilidad aérea y terrestre durante los próximos días, especialmente en las rutas del Medio Oeste y la costa noreste, donde se concentra buena parte del tráfico navideño del país.

A pesar de los esfuerzos de las aerolíneas por reprogramar vuelos y reubicar pasajeros, las cancelaciones masivas representan un nuevo golpe logístico para el sistema de transporte estadounidense, que tradicionalmente enfrenta su mayor presión durante las festividades de diciembre.

