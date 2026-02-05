Mié. Feb 4th, 2026

Teletón presenta resultados 2025 y destaca más de 124 mil atenciones gratuitas

ElSalvador–La Fundación Teletón El Salvador llevó a cabo este 4 de febrero de 2026 su evento anual de rendición de cuentas, en el que presentó los principales resultados alcanzados durante 2025. El acto reafirmó el compromiso de la institución con la transparencia, la eficiencia en el uso de los recursos y la confianza del público, los donantes, las empresas aliadas y los voluntarios.

Durante el año 2025, los Centros de Rehabilitación Integral Teletón continuaron brindando atención especializada a personas con discapacidad física en todo el país, alcanzando cobertura en el 93 % de los municipios. Gracias a este esfuerzo, 6,814 familias recibieron un total de 124,303 atenciones totalmente gratuitas.

Estos resultados reflejan la labor del equipo técnico y administrativo de la institución, así como la confianza depositada por miles de salvadoreños y el apoyo de empresas solidarias que hacen posible cada proceso de rehabilitación. Cada servicio representa una oportunidad para mejorar la funcionalidad, la autonomía y la calidad de vida de los usuarios y sus familias.

Teletón también informó que durante 2025 alcanzó un 99.1 % de satisfacción entre sus usuarios, indicador que respalda la calidad y calidez humana con la que se brindan los servicios en sus centros.

Desde el inicio de sus operaciones en 2003, la Fundación Teletón ha brindado más de 3 millones de atenciones y beneficiado a 186,454 familias en todo el territorio salvadoreño.

La institución reiteró su compromiso de seguir trabajando con transparencia, eficiencia y vocación de servicio para continuar cambiando vidas y fortaleciendo la inclusión de las personas con discapacidad en El Salvador.

