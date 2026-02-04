Mié. Feb 4th, 2026

El Salvador

Embajada de Corea abre convocatoria 2026 de becas completas para posgrados

Feb 4, 2026 #Becas, #convocatoria, #Corea, #El Salvador

Día a Día News

ElSalvador–La Embajada de la República de Corea anunció la apertura del programa de becas Global Korea Scholarship (GKS) 2026, destinado a estudiantes salvadoreños interesados en realizar estudios de maestría o doctorado en instituciones de educación superior coreanas.

El programa, coordinado por el Instituto Nacional de Educación Internacional (NIIED) y apoyado por la Agencia de El Salvador para la Cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, estará disponible en línea a partir del 11 de febrero.

Las becas ofrecen una cobertura total que incluye matrícula, pasaje aéreo y gastos de manutención. Los seleccionados deberán cursar un año de idioma coreano antes de iniciar su formación académica: dos años para maestría y tres para doctorado.

La iniciativa busca fortalecer los lazos educativos y culturales entre Corea y los países participantes. En las últimas dos décadas, unos 80 salvadoreños han sido beneficiados con este programa, desarrollando estudios de licenciatura o posgrado en diversas universidades del país asiático.

Los aspirantes deben postular bajo la modalidad general y presentar documentación académica, certificaciones de dominio del inglés y, de preferencia, del idioma coreano (nivel 3 o superior en TOPIK IBT), además de una declaración personal y cartas de recomendación.

El proceso de inscripción se realizará exclusivamente en el sitio oficial del NIIED, www.studyinkorea.go.kr, desde el 11 de febrero a las 8:00 p.m. hasta el 25 de febrero a las 3:00 a.m. (hora de El Salvador).

