Testigos de Jehová reanudan la predicación en las calles del sur de California tras una pausa por pandemia

Dos años después de realizar su servicio de predicación de manera virtual, los testigos de Jehová reanudan la predicación pública.



Si usted se encuentra en Vista Point cerca de la autopista 74 notará que ha vuelto un componente que previo a la pandemia siempre estaba en las aceras: rostros muy sonrientes junto a carritos de llamativos colores destacando mensajes positivos y publicaciones bíblicas gratuitas.



Por todo el mundo, miles de estos carritos rodarán por las calles de comunidades como Palm Desert, a medida que los testigos de Jehová reanudan su predicación pública mundial unos 24 meses después de haber hecho una pausa por motivo de la pandemia.



“¡Estamos emocionados y ansiosos por regresar a nuestro ministerio público!” dijo David Cohen, portavoz local de California. “Durante la pandemia, más de 113.000 testigos de Jehová en todo el estado continuaron llegando a la gente a través de cartas y llamadas telefónicas, pero no hay nada como ver a nuestros vecinos en persona”.



Si bien la organización aún no ha vuelto a tocar puertas, las congregaciones locales también han reanudado estudios bíblicos gratuitos en persona junto con visitas personales a quienes los invitaron a regresar a sus hogares.



“Aunque entendemos que la pandemia no ha terminado, estamos entrando en una fase de aprender a vivir con el COVID”, explicó Robert Hendriks, portavoz de los testigos de Jehová en los Estados Unidos. “Somos muy conscientes de los riesgos que todavía encaran nuestras comunidades y nuestros voluntarios. Por eso es que no vamos a reanudar el ministerio de puerta en puerta en estos momentos.”



Desde el año 2011, los exhibidores portátiles con publicaciones bíblicas han sido parte de la predicación pública de los testigos de Jehová en los Estados Unidos. Aunque la “predicación con carritos” inició en las áreas metropolitanas más grandes del mundo, la práctica se extendió rápidamente a decenas de miles de comunidades más pequeñas hasta convertirse en un componente de las estaciones de trenes y de autobuses, los aeropuertos, los puertos marítimos y las calles principales.



Para saber más sobre los testigos de Jehová, su historia, creencias y actividades, visite su sitio oficial en la web jw.org, cuyo contenido está en más de 1.000 idiomas.



