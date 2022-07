Cuenta regresiva: 10 Meses Hasta que Necesite una REAL ID para Volar Dentro de los EE. UU

Escucha este artículo Escucha este artículo

No espere hasta el último minuto – súbase a bordo con REAL ID



Sacramento – Durante más de un siglo, se ha requerido que los californianos tengan una licencia para conducir un vehículo. Los titulares de licencias de conducir o tarjetas de identificación también han utilizado estas tarjetas como identificación oficial para otros fines.



Hoy en día, se alienta a los titulares de tarjetas a actualizar o solicitar una REAL ID para continuar usando una licencia de conducir o tarjeta de identificación de california para volar dentro de los Estados Unidos. A partir de mayo de 2023, el gobierno federal ya no le permitirá usar otras versiones de su licencia de conducir para pasar por los puntos de control de seguridad del aeropuerto cuando tome un vuelo nacional.



“No hay necesidad de esperar hasta el último minuto para obtener una REAL ID,” dijo el director del DMV, Steve Gordon. “Después de haber presentado la solicitud en línea y subido sus documentos, puede completar su transacción en una oficina del DMV en aproximadamente 10 minutos. Entonces, no esperes más.”



Mientras la licencia de conducir de california ha evolucionado durante los últimos 100 años, la REAL ID es la versión más segura hasta la fecha. Para obtener una, inicie la solicitud en línea en REALID.dmv.ca.gov y suba los documentos requeridos. Lleve los documentos originales y una copia impresa o una foto de la página de confirmación a la cita en la oficina del DMV y reciba una experiencia exprés.



Evolución de la Licencia de Conducir de California



El DMV comenzó a ofrecer la REAL ID que cumple con los requisitos federales en enero del 2018, un poco más de un siglo después de que california emitiera su primera licencia de conducir. Aquí hay una hoja de ruta sobre la transformación de la licencia de conducir.



1913 – El Departamento de Ingeniería del Estado de California emite la primera licencia de conducir «tamaño carta» del estado, que era gratuita y válida hasta que fuera suspendida o revocada.



1958 – Se agregan fotos en blanco y negro a la licencia de conducir.



1972 – Las fotos cambian de blanco y negro a color.



1985 – Las licencias de los californianos inscritos en el programa de donación de órganos están marcadas con un punto discontinuo.



1990 – Se agrega banda magnética y holograma a la licencia de conducir.

Para los californianos menores de 21 años, la foto se coloca en el lado derecho de la tarjeta.



1991- Debut de las fotografías digitales.



2010- Se emite la licencia de conducir vertical para los californianos menores de 21 años.



2018- Se ofrece la REAL ID.



Recuerde, la mayoría de las transacciones del DMV no requieren visitar una oficina.



El DMV les recomienda a los clientes utilizar sus servicios en línea y otros canales de servicio para completar transacciones, incluidas las renovaciones de registro de vehículos. Los clientes también pueden usar el Asesor de Servicio en el sitio web del DMV para conocer sus opciones para completar los negocios del DMV.

82 total views, 82 views today