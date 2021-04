“Tigana” Meléndez señala fuertemente a la afición de Alianza FC

Redacción: Kevin Lemus

El Alianza FC al igual que C.D FAS se preparan de cara al encuentro de mañana a las 7:30 de la noche, en el Estadio Cuscatlán. Los albos llevan cuatro victorias seguidas y se posicionan en el primer lugar del Grupo A, a un punto de los tigrillos que su reciente marcador fue de un difícil 4-3 ante el bombardero marciano del Atlético Marte.

📸 ¡ESTAMOS LISTOS! 💪🏼💪🏼💪🏼💯Pintemos de blanco el Cuscatlán. 🏟🏳️

Mañana vamos todos juntos a buscar el triunfo.#AlianzaFC 🅰️

Milton “Tigana” Meléndez, habló del partido, pero también sobre la falta de apoyo que siente sobre la afición, a pesar de ser los Bicampeones de la Liga Mayor de Fútbol (LMF): “La afición nos ha fallado porque a pesar de quedar campeones la gente ha venido muy poco. Se entiende la situación que estamos pasando, pero esperamos que de acá en adelante sintamos más el apoyo de la afición”.

Y vaya que sus palabras tuvieron mucho eco, ya que la afición alba pidió cambio de horarios, bajarles a las taquillas, dejar ingresar gratis a niños, entre otros.

A lo que la afición fasista, simplemente se mofó y las redes sociales se inundaron compartiendo las palabras del “Tigana”, añadiéndole: “Menos mal que lo mejor de Alianza es su gente”, “Esa afición no apoya a su equipo, sino que al rival”, “Llenan solo cuando llega FAS”, “No se preocupen, mañana les haremos la mejor taquilla del torneo”, “Y eso que son Bicampeones, ahora si descendieran igual que L.A Firpo o los 12 años que tiene FAS de no ser campeón, no existieran”, entre otras.

Lo cierto es que mañana se juega un gran partido en el coloso de Monserrat, las aficiones más grandes del país, Ultra Blanca y Turba Roja 94 se verán las caras de nuevo, ya que el cuadro capitalino si aprobó que exista afición visitante, por su parte, en Santa Ana eso no es posible, debido al poco espacio que existe, y eso evitaría el debido distanciamiento social de los hinchas.

En el encuentro de ida en el Quiteño, los locales de Santa Ana culminaron ganándolo en el agregado con penal de Dustin Coreas, que Iván Mancía se hizo expulsar, ante la astucia del delantero Fasista, Luis Peralta. El partido quedó 3-2 a favor de FAS. Mientras que el cuadro paquidermo, ese día sumó 14 años sin ganar en la cueva del tigre.