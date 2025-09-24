Mié. Sep 24th, 2025

Estados Unidos

Tiroteo en centro de migrantes de Dallas deja un muerto y un herido

Sep 24, 2025 #centro de migrantes, #Dallas, #EEUU, #ICE, #Tiroteo

EEUU–Un tiroteo en un centro de detención del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), en Dallas dejó al menos un muerto y un herido este miércoles, informaron autoridades locales. La Policía confirmó también la muerte del presunto atacante.

La investigación preliminar indica que el sospechoso abrió fuego desde un edificio cercano poco antes de las 6:40 a.m. (hora local). La secretaria de Seguridad Interior, Kristi Noem, señaló que el presunto agresor se suicidó antes de ser interceptado por las fuerzas de seguridad.

Noem agregó que aún se están recopilando detalles sobre el incidente y que el motivo del ataque permanece desconocido. Sin embargo, lo vinculó con lo que describió como una ola de “violencia sin precedentes” contra el personal del ICE, y pidió que este tipo de agresiones terminen.

Por su parte, el vicepresidente J.D. Vance condenó los “ataques obsesivos” contra los servicios de seguridad y especialmente contra el ICE, y expresó su apoyo a las víctimas y a sus familias afectadas por el tiroteo.

