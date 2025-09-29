Lun. Sep 29th, 2025

Cuatro muertos y ocho heridos en tiroteo e incendio en iglesia de Michigan

Sep 29, 2025 #EEUU, #Fallecidos, #Iglesia, #Incendio, #Míchigan, #Tiroteo, #Veterano

EEUU–Las autoridades de Estados Unidos confirmaron que aumentó a cuatro el número de personas fallecidas en el ataque registrado este domingo por la mañana en una iglesia de Grand Blanc, a las afueras de Flint, en Michigan.

El jefe del Departamento de Policía de Grand Blanc, William Renye, informó en rueda de prensa que dentro del templo fueron hallados dos cuerpos más, sumándose a las dos víctimas que murieron por heridas de bala durante el tiroteo.

El presunto atacante fue identificado como Thomas Jacob Sanford, de 40 años, residente en el barrio de Burton, en Flint. Sanford murió tras recibir una herida mortal durante un enfrentamiento con agentes policiales.

Según la Armada estadounidense, Sanford fue veterano de la guerra de Irak en 2003. De acuerdo con la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) de Detroit, el sospechoso embistió con su vehículo el templo mientras se celebraba una misa con cientos de asistentes y utilizó gasolina para prenderle fuego posteriormente.

El ataque dejó además al menos ocho personas heridas. El incendio provocado por el sospechoso causó daños de gran magnitud en las instalaciones religiosas, según mostraron imágenes transmitidas por cadenas de televisión locales.

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) confirmó que analiza el caso como un “acto de violencia selectiva”.

