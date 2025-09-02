Trabajadores protestan en East Hampton

El sábado 30 de agosto, cientos de trabajadores, organizadores comunitarios y activistas climáticos marcharon por los Hamptons para confrontar a los donantes multimillonarios que están transformando la política neoyorquina e impulsando la agenda nacional de Donald Trump. La acción, parte del Día de Acción Nacional «Trabajadores por los Multimillonarios», combinó una protesta masiva con el lanzamiento del Departamento de Solidaridad de Clase (DOCS), una sala de guerra permanente que monitorea la riqueza, las inversiones corporativas y las contribuciones políticas de casi 1000 multimillonarios.

Nueva investigación publicada por primera vez en Thruthout El estudio muestra que multimillonarios han invertido más de 19 millones de dólares en comités de acción política (Super PAC) que apoyan la campaña de Andrew Cuomo a la alcaldía y atacan a progresistas como Zohran Mamdani. Tan solo Michael Bloomberg ha donado más de 8 millones de dólares a comités pro-Cuomo. Los fundadores de Airbnb gastaron 5 millones de dólares en reducir las protecciones para inquilinos. Los ejecutivos de DoorDash invirtieron casi 2 millones de dólares mientras enfrentaban investigaciones por robo de salarios. El multimillonario de fondos de cobertura Bill Ackman, propietario de una propiedad de 23 millones de dólares en los Hamptons, aportó medio millón de dólares mientras se convertía en una voz nacional contra la diversidad, la equidad y la inclusión. Otros donantes incluyen al heredero de Estée Lauder, William Lauder, Jonathan Tisch, Barry Diller y miembros de la familia Lauder.

Estos mismos donantes multimillonarios no solo influyen en la contienda por la alcaldía de Nueva York, sino que también financian la agenda nacional de Trump. Magnates de los fondos de cobertura como Ackman, Ron Lauder, Ken Griffin y Daniel Loeb han invertido millones en comités de acción política (PAC) alineados con Trump. Gigantes corporativos como Airbnb y DoorDash utilizan su riqueza para debilitar las protecciones de inquilinos y trabajadores, a la vez que se alinean con los poderosos republicanos. La protesta del sábado dejó claro que los mismos multimillonarios que financian a Cuomo y Adams también están impulsando el proyecto autoritario más amplio de Trump.

Para construir una infraestructura duradera, los organizadores presentaron el Departamento de Solidaridad de Clase (DOCS) durante la marcha. Esta plataforma permite al público «encontrar a un multimillonario», mapear dónde se concentra la riqueza de los oligarcas y comparar el gasto de los megadonantes multimillonarios con las contribuciones de pequeños donantes de base. Proporciona a periodistas, investigadores y comunidades las herramientas para exigir responsabilidades a la clase multimillonaria y mantener la lucha mucho más allá de un día de protesta.

La protesta en los Hamptons fue simbólica y estratégica, confrontando directamente a los multimillonarios que veranean en East Hampton, a la vez que visibilizó el flujo oculto de dinero que impulsa a Cuomo, Adams y Trump. Al mismo tiempo, lanzó una campaña a largo plazo para reducir el número de multimillonarios y redirigir los recursos hacia los trabajadores, las familias y las comunidades.

