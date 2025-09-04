Florida eliminará mandatos de vacunación escolar

Día a Día News

EEUU–El Cirujano General de Florida, Joseph Ladapo, anunció que el estado pondrá fin a todos los mandatos de vacunación para estudiantes en edad escolar. La medida convierte a Florida en el primer estado de EE. UU. en eliminar estas obligaciones.

Actualmente, las escuelas del estado exigen vacunas contra la varicela, el sarampión, las paperas, la rubéola, la polio y la hepatitis B. Ladapo calificó los mandatos como una forma de “esclavitud” y afirmó que la eliminación de estas normas permitirá a los padres decidir sobre las vacunas de sus hijos.

El gobernador, Ron DeSantis, respaldó la medida, aunque precisó que algunos mandatos podrían requerir aprobación legislativa para ser anulados.

La propuesta ha generado críticas de expertos en salud pública, quienes advierten sobre posibles brotes de enfermedades prevenibles. El pediatra Paul Offit señaló que la derogación de estos mandatos podría aumentar la incidencia de sarampión y otras infecciones infantiles.

Organizaciones de salud destacan que las vacunas han salvado millones de vidas en las últimas décadas y que la inmunidad colectiva requiere altas tasas de vacunación, alrededor del 94% de la población. Por su parte, Ladapo y otros funcionarios han expresado previamente su escepticismo sobre los mandatos de inmunización.

Legisladores demócratas han condenado la medida y advirtieron sobre los riesgos que representa para la salud de los menores. La representante Kathy Castor indicó que las vacunas infantiles protegen tanto a los niños como a la comunidad, mientras que otros congresistas recordaron que ya existen exenciones religiosas que permiten a los padres rechazar la vacunación.

El cambio se implementará 60 días después de su publicación en el Registro Federal, y se espera que genere un debate continuo sobre el equilibrio entre la salud pública y la autonomía parental en Florida.

