Trabajadores respaldan la elección para eliminar el sindicato

Cientos de expertos a domicilio de las instalaciones de AT&T Mobility en Texas y California acaban de firmar peticiones que buscan elecciones para eliminar a los funcionarios del sindicato Communications Workers of America (CWA) del poder sobre sus lugares de trabajo.

Matthew Gonzales, un experto en atención a domicilio de AT&T Mobility, presentó una “petición de descertificación sindical” ante la Junta Nacional de Relaciones Laborales (NLRB, por sus siglas en inglés) en nombre de sus compañeros de trabajo en 13 sucursales de AT&T Mobility en el sur de California. Samantha Cain, una experta en atención a domicilio con sede en Texas, hizo lo mismo para sus colegas en al menos ocho sucursales en el este y el sur de Texas. Tanto Gonzales como Cain recibieron asistencia legal gratuita de los abogados de la Fundación Nacional por el Derecho al Trabajo para presentar las peticiones.

La NLRB es la agencia federal responsable de hacer cumplir la ley laboral federal, lo que incluye administrar las votaciones para certificar y descertificar sindicatos. Gonzales y Cain recogieron firmas de empleados en sus respectivas peticiones, superando con creces el umbral del 30% necesario para activar una votación de descertificación según las reglas de la NLRB. Ambos presentaron las peticiones de descertificación en julio para desafiar las llamadas campañas de sindicalización de “verificación de tarjetas” que los jefes sindicales de la CWA impusieron a sus compañeros de trabajo.

Con la verificación de tarjetas, los funcionarios sindicales pueden eludir el proceso de elección por votación secreta, que es la forma más segura y fiable de determinar si los empleados quieren sindicalizarse. Durante una campaña de verificación de tarjetas, los funcionarios sindicales pueden hacer exigencias cara a cara a los empleados mientras intentan recoger las tarjetas de autorización sindical de la mayoría del lugar de trabajo. Esto hace que el proceso sea un caldo de cultivo para tácticas coercitivas e intimidatorias.

Debido a que Texas cuenta con protecciones en materia de derecho al trabajo, los funcionarios sindicales no pueden obligar a los trabajadores del sector privado como Cain y sus compañeros de trabajo a afiliarse o pagar dinero a un sindicato como condición para obtener o conservar un empleo. Ese no es el caso en California. La falta de una ley de derecho al trabajo en el estado permite a los funcionarios sindicales exigir que los trabajadores paguen cuotas o tarifas sindicales simplemente para seguir empleados. Sin embargo, en ambos estados, los funcionarios sindicales en un lugar de trabajo sindicalizado gozan de privilegios de negociación monopolística, que les permiten contratar y hablar en nombre de todos los trabajadores de la unidad, incluso de aquellos que votaron en contra del sindicato o se opusieron a su existencia.

Si los expertos en movilidad a domicilio de AT&T ganan ambas elecciones de descertificación, más de 800 trabajadores quedarán libres del poder de negociación monopólico de los funcionarios del sindicato de la CWA. Se unirán a más de 100 expertos en movilidad a domicilio de todo Tennessee, que desafiaron con éxito una verificación de tarjetas en un esfuerzo similar contra los funcionarios de la CWA en marzo. En los tres esfuerzos, los funcionarios del sindicato de la CWA han tratado de «fusionar» unidades de expertos en movilidad a domicilio de AT&T en una unidad más grande compuesta por miles de empleados, lo que en la práctica atraparía a los trabajadores en el sindicato porque solicitar una votación de descertificación en una unidad tan grande sería prácticamente imposible.

La NLRB de Biden-Harris pronto impedirá que los trabajadores impugnen las dudosas campañas de “verificación de tarjetas” de los sindicatos

Los funcionarios del sindicato CWA ya han utilizado su “victoria” en la verificación de tarjetas para reclamar un poder de negociación monopólico sobre los expertos en el hogar de California y Texas. Sin embargo, las reformas de 2020 respaldadas por la Fundación a las reglas electorales de la NLRB les dan a ambos grupos de trabajadores la oportunidad de desafiar el ascenso al poder del sindicato CWA.

Las reformas, conocidas colectivamente como la “Regla de Protección Electoral”, permiten a los empleados presentar peticiones de descertificación dentro de un plazo de 45 días a partir de la finalización de la verificación de la tarjeta. La Regla de Protección Electoral también impide que los funcionarios sindicales manipulen los cargos que presentan alegando mala conducta del empleador para impedir que los trabajadores emitan su voto en una elección de descertificación, entre otras cosas.

Lamentablemente, la Junta Nacional de Relaciones Laborales de Biden-Harris en Washington, DC, emitió el viernes pasado una norma final que anulará la Norma de Protección Electoral y dificultará mucho más que los trabajadores de base ejerzan su derecho a votar para expulsar a los funcionarios sindicales a los que se oponen. Si bien el cambio de norma no entrará en vigor a tiempo para impedir que los empleados de AT&T Mobility obtengan los votos de descertificación que solicitaron, es probable que anule o retrase sustancialmente esfuerzos similares en el futuro.

“Si la Sra. Cain y el Sr. Gonzales hubieran presentado sus peticiones de descertificación apenas unas semanas después, a cientos de trabajadores de AT&T Mobility en Texas y California se les habría negado sumariamente su derecho a votar para expulsar a los funcionarios sindicales que tomaron el poder sobre ellos de manera apresurada y coercitiva”, comentó el presidente de la National Right to Work Foundation, Mark Mix. “Este es otro ejemplo más del esfuerzo de la Administración Biden-Harris por acumular privilegios legales sobre sus aliados políticos, los jefes sindicales, todo a expensas de los trabajadores que solo quieren ejercer su libre elección cuando se trata de decidir quién debe hablar por ellos en el lugar de trabajo.

“Los trabajadores estadounidenses no merecen que se les prive de esta libertad, y aquellos a quienes se les impide votar en contra de jefes sindicales no deseados debido a este cínico cambio de reglas no deberían dudar en comunicarse con la Fundación para explorar sus opciones legales”, agregó Mix.

