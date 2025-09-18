Trump aplaude cancelación de programas de Colbert y Kimmel

Día a Día News

EEUU–El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se pronunció eL miércoles a favor de la cancelación de dos programas nocturnos de televisión en cadenas estadounidenses. CBS anunció que el programa de entrevistas de Stephen Colbert será cancelado en mayo de 2026, citando “presiones financieras” como motivo. La decisión se produce días después de que Colbert criticara a Paramount, empresa matriz de la cadena, por resolver una demanda con Trump por $16 millones.

La demanda estaba relacionada con acusaciones de que CBS News editó de manera engañosa una entrevista con la entonces candidata demócrata Kamala Harris.

Trump reaccionó en su plataforma TruthSocial, calificando a Colbert de tener “menos talento que audiencia” y sugiriendo que Jimmy Kimmel podría ser el siguiente en enfrentar cancelación. Por el contrario, elogió al comentarista conservador Greg Gutfeld, de Fox News, y criticó a otros presentadores de la NBC, incluido Jimmy Fallon.

Por otra parte, ABC anunció la suspensión “indefinida” del programa Jimmy Kimmel Live, tras comentarios del presentador en los que acusaba al movimiento MAGA de buscar beneficios políticos tras el asesinato del activista ultraconservador Charlie Kirk. La compañía Nextstar, uno de los principales grupos de televisión afiliados a ABC, decidió retirar el programa de sus parrillas, señalando que los comentarios de Kimmel eran “ofensivos e insensibles” y que no reflejaban los valores de las comunidades locales.

Trump celebró también esta decisión, felicitando a ABC por “hacer lo que se debía” y reiterando críticas hacia Kimmel y Colbert por sus bajos índices de audiencia. Además, instó a NBC a considerar la cancelación de los programas de Jimmy Fallon y Seth Meyers, otros de los principales presentadores nocturnos que habían mostrado su descontento por la cancelación del programa de Colbert.

La cancelación de estos programas marca un giro en la programación de los ‘late shows’ estadounidenses, que combinan entrevistas, humor y comentarios políticos, y refleja la influencia de las disputas legales y políticas en la televisión nocturna del país.

