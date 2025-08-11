Trump ordena despliegue de Guardia Nacional en Washington para combatir el crimen

Día a Día News

Washington— El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes el despliegue de la Guardia Nacional en Washington D.C. y la federalización de la Policía Metropolitana con el objetivo de restablecer el orden público y enfrentar el aumento de la criminalidad en la capital.

Durante una rueda de prensa desde la Casa Blanca, Trump calificó la medida como “histórica” y aseguró que “hoy es el Día de la Liberación en D.C.”, enfatizando su compromiso para “recuperar la capital” y mejorar la seguridad de sus habitantes.

Para implementar esta acción, el mandatario invocó la Ley de Autonomía de 1973, que permite tomar control federal sobre la policía local en situaciones de emergencia. En este marco, designó a Terry Cole, jefe de la Administración para el Control de Drogas (DEA), como comisionado federal interino del Departamento de Policía Metropolitana de Washington.

Trump definió a Washington como “un santuario para los criminales” y responsabilizó al Partido Demócrata por la situación actual, describiendo la ciudad como un espacio “lleno de bandas violentas, pandillas, drogadictos y personas sin hogar”.

El presidente explicó que las fuerzas de seguridad llevarán a cabo operaciones específicas dirigidas contra pandillas, traficantes de drogas y redes criminales, y no descartó la intervención militar si la situación lo requiere.

En materia judicial, Trump anunció que propondrá reformas para endurecer las leyes de fianzas, evitando que personas acusadas de homicidio queden libres sin garantía económica en pocas horas. Además, planteó la posibilidad de reemplazar a jueces que, según él, “no cumplan con sus responsabilidades” y permitan la liberación de delincuentes.

Finalmente, el mandatario adelantó una serie de medidas para “embellecer” la ciudad, incluyendo la reparación de calles y baches, así como la eliminación de campamentos instalados por personas sin hogar en parques públicos.

