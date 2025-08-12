Tiroteo en centro comercial de Austin deja tres muertos

Día a Día News

EEUU–Al menos tres personas murieron el lunes tras un tiroteo registrado en el aparcamiento de un centro comercial en Austin, Texas. Las autoridades detuvieron poco después al sospechoso, quien posee antecedentes penales y problemas de salud mental, según informaron fuentes oficiales.

La jefa del Departamento de Policía de Austin, Lisa Davis, informó que los agentes encontraron en la escena tres personas heridas por disparos. Dos de ellas fallecieron en el lugar y una tercera fue trasladada al hospital, donde murió posteriormente, confirmó el jefe de Servicios Médicos de Emergencias del condado Austin-Travis, Robert Luckritz.

Además, una cuarta persona resultó lesionada durante el incidente, aunque sus heridas no fueron causadas por armas de fuego.

Según la jefa policial, el sospechoso robó un vehículo en el lugar del tiroteo y lo estrelló poco después. Luego sustrajo otro automóvil en un concesionario cercano, antes de ser detenido por la policía, que lo inmovilizó con un táser.

Por ahora, las autoridades no han determinado una motivación específica para el ataque y continúan con la investigación.

