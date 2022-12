Twitter bloquea la cuenta de periodistas por presuntamente revelar información personal sobre Elon Musk

Escucha este artículo Escucha este artículo

La red social Twitter ha bloqueado las cuentas de varios periodistas pertenecientes a algunos de los principales medios de Estados Unidos después de que supuestamente hubieran violado los términos de la plataforma al revelar información personal sobre el magnate Elon Musk.



En concreto, los periodistas, pertenecientes a medios como ‘The New York Times’, ‘The Washington Post’ o la cadena CNN, habían informado sobre la prohibición de una cuenta de Twitter que publicaba actualizaciones en tiempo real sobre el paradero del avión privado del multimillonario.



Durante la jornada del miércoles, Musk informó de que Twitter suspendería cualquier cuenta que proporcione información de ubicación en tiempo real de cualquier persona, alegando que es «una violación de la seguridad física». Esta prohibición también incluía publicar enlaces a sitios con información de ubicación en tiempo real.



«Criticarme todo el día está bien, pero publicar mis ubicaciones en tiempo real y poner en peligro a mi familia no lo está», afirmó el dueño de la plataforma en un tuit.



Este jueves, tras el bloqueo de las cuentas de varios periodistas estadounidenses, el magnate se ha defendido asegurando que el FBI abriría una investigación si alguien publicara las direcciones y ubicaciones en tiempo real de los periodistas.



«Si alguien publicara ubicaciones y direcciones en tiempo real de los reporteros del ‘The New York Times’, el FBI estaría investigando, habría audiencias en el Capitolio y (Joe) Biden daría discursos sobre el fin de la democracia», ha ironizado Musk, para poco después publicar una encuesta preguntando a los usuarios sobre si desbanear los perfiles de los periodistas.



Estas prohibiciones plantean una serie de preguntas sobre el futuro de la plataforma, ya que tras su adquisición por parte del multimillonario a principios de noviembre, Twitter ha compartido sus aspiraciones a defender la libertad de expresión, llegando incluso a desbloquear la cuenta del expresidente de Estados Unidos Donald Trump, que permanecía baneada desde el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021.





