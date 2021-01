Twitter pone en cero las cuentas de la Presidencia de Estados Unidos

Twitter ha puesto en cero las cuentas oficiales del presidente de Estados Unidos, pero no se trata de la @realDonaldTrump que fue vetada de por vida, si no las menos conocidas como @POTUS, @WhiteHouse, @FLOTUS y @VP.

Dichas cuentas son institucionales y no pertenecen a un individuo particular si no que están reservadas para uso oficial del presidente que esté en turno, por lo que la red social se las transferirá hoy a Joe Biden cuando asuma su cargo.

Esta vez las transiciones de las cuentas serán de manera distintas pues cuando las cuentas oficiales de Barack Obama fueron transferidas a Trump dejaron sus seguidores intactos, mientras que esta vez las cuentas perderán decenas de millones de seguidores.

De acuerdo con Twitter, la puesta en ceros da a los usuarios la opción de seguir o no las nuevas cuentas.

La compañía afirma que no ha tomado una decisión en cuanto a si aplicará a partir de ahora esta estrategia en las transferencias de poder.

Además la cuenta @POTUS de Donald Trump será archivada como @POTUS45, de la misma manera que la del gobierno de Obama fue archivada como @POTUS44.

Con información de Infobae.