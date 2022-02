Ucrania pide reunión urgente con el Consejo de Seguridad de la ONU

El Gobierno de Ucrania solicitó de manera urgente una reunión con el Consejo de Seguridad de la ONU con el fin de buscar reducir las tensiones ante la amenaza de invasión militar de Rusia.

El ministro de Relaciones Exteriores ucraniano, Dimitro Kuleba, informó a través de sus redes sociales sobre la petición.

«Solicité oficialmente a los estados miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que celebraran consultas de inmediato en virtud del artículo 6 del memorándum de Budapest para discutir acciones urgentes destinadas a la distensión, así como medidas prácticas para garantizar la seguridad de Ucrania», dijo Kuleba.

Según las autoridades ucranianas hay 150 mil efectivos rusos en las inmediaciones de las fronteras, a pesar de los diferentes intentos de los últimos días de disipar las fuerzas militares, donde se ha generado tensión entre Rusia y Estados Unidos.

Además, Kuleba hizo un llamado a Rusia a que “detenga su fábrica productora de falsedades” y negó que Kiev tenga planes de atacar Donetsk y Lugansk, en plena tensión y en medio del recrudecimiento de la situación en el este del país.

