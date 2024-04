Último día para solicitar una extensión de impuestos 

La fecha límite para presentar impuestos es el 15 de abril. En medio del ajetreo de la vida, a veces las fechas límite de impuestos pueden pasar desapercibidas. Si estás en esa situación o conoces a alguien pasando por esto, no te preocupes, hay soluciones disponibles para evitar sanciones y aliviar el estrés. Aquí tienes todo lo que necesitas saber sobre cómo solicitar una extensión de impuestos.

¿Hasta cuándo puede ampliar la fecha de extensión?

La extensión automática te brinda seis meses adicionales para presentar tus impuestos. Sin embargo, es crucial cumplir con esta nueva fecha límite para evitar multas adicionales. Si solicitas tu extensión antes del 15 de abril, no pagarás multas por no presentar la declaración antes de la fecha límite extendida del 15 de octubre. Si debes impuestos, tienes que pagar todo lo que puedas lo antes posible para reducir las multas por pago tardío y los intereses, pero éstos no son tan elevados como las multas por no presentar la declaración.

¿Qué formulario se utiliza para solicitar una extensión?

Si no puedes presentar tus impuestos a tiempo y necesitas una extensión, necesitas completar y enviar el formulario 4868 del IRS: Application for Automatic Extension of Time to File U.S. Individual Tax Return (Solicitud de extensión automática del plazo para presentar la declaración de impuestos individual de EE.UU.). El Formulario 4868 es sencillo y solo necesitas facilitar tu nombre, dirección y número de seguro social.

Cómo solicitar una extensión de impuestos

La presentación de una extensión es más fácil que nunca. Puedes hacerlo en línea con plataformas como TurboTax para ahorrar tiempo. Visita la página de TurboTax Easy Extension y facilita tus datos básicos para solicitar tu extensión lo más pronto posible.

¿Hay que pagar para solicitar una extensión de impuestos?

No tienes que pagar por solicitar una extensión. Incluso esto puede salvarte de una multa por «Falta de presentación». Dicha multa es del 5% mensual, hasta el 25% del impuesto adeudado. Ten en cuenta que solicitar una extensión no elimina la multa por «Incumplimiento de pago», que comienza en la fecha original de vencimiento del impuesto (normalmente el 15 de abril) y es del 0,5% por mes, hasta el 25% del impuesto adeudado.

¿Hay alguna diferencia entre la presentación y el pago de la extensión?

Es importante distinguir entre la presentación y el pago de la extensión. Mientras que la extensión te da más tiempo para presentar tus documentos, no aplaza tus obligaciones de pago. Asegúrate de cumplir con los pagos correspondientes para evitar multas por impago o considera un plan de pagos.

