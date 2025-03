Un Homenaje a las Mujeres Facilitadoras Judiciales de la Corte Suprema de Justicia!

Cada Miércoles de Alegría, te presentamos los resultados del nuestro Sorteo LOTRA. El sorteo N°393, fue dedicado a las mujeres facilitadoras judiciales de la Corte Suprema de Justicia, quienes desempeñan un papel clave en la promoción de la justicia y la equidad en El Salvador.

Durante las actividades previas al sorteo, contamos con la participación de, Benjamín Chicas, Jefe de la Unidad Coordinadora del Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales en la presentación de los premios mayores y maletines de balotas, luego nuestro presidente, Javier Milián, entregó un cuadro conmemorativo a, Elsy Dueñas Lovos, Magistrada de la Sala de lo Constitucional y Coordinadora de la Comisión de Seguimiento del Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales de la Corte Suprema de Justicia. Este gesto refleja nuestro compromiso con el reconocimiento a las mujeres que fortalecen las instituciones del país.

A continuación, compartimos los números ganadores de los tres grandes premios:

Primer Premio: $185,000 – Billete N.o 24857 No vendido.

Segundo Premio: $20,000 – Billete N.o 21284 No vendido.

Tercer Premio: $10,000 – Billete N.o 24400 Vendido.

