Un poeta, dos estilos es el reciente lanzamiento del libro de Julio Cesar Cañete

El reciente lanzamiento del libro Un poeta, dos estilos por Julio Cesar Cañete Cruz de la editorial Page Publishing, nos trae risas, anhelos y remembranzas de tiempos de antaño, todo con una pizca musical latinoamericana y un humor sin igual.

Este libro, cuenta con 3 capítulos; en el primero aparecen la letra de diecinueve temas musicales con diferentes géneros, baladas, boleros, salsas, bachatas y tres poemas no musicalizados, que hablan de amor, desamor y mensajes, etc. En el segundo, décimas contando historias de mi vida, homenajes a otros poetas y algunos temas de situaciones que me encuentro en el camino. El tercero, Le zumba el merequetén, puro humor criollo, llevando a la décima cuanta ocurrencia aparece, además, de cuentos conocidos escritos en décimas y tres canciones que hablan de lo cotidiano en Pinar de Río, Cuba, lugar donde viví hasta que Bahía Honda pasó a ser de la provincia de Artemisa.

El poeta, Julio Cesar Cañete Cruz nació el 25 de febrero de 1952 en la Finca Santo Tomás, Cabañas, del actual municipio de Mariel, provincia Artemisa; el lugar se encuentra cerca de las colinas donde comienza la cordillera de Guaniguanico. Su origen es campesino, con una adolescencia de escuela y trabajo con el abuelo y tíos, mudando animales, ordeñando vacas, y reapilando caña.

La obra es publicada por Page Publishing, el maravilloso y ameno libro de Julio Cesar Cañete Cruz, Un poeta, dos estilos, nos levanta el ánimo, nos hará recordar buenos tiempos y a un excelente ritmo caribeño. Para los lectores que deseen experimentar esta magnífica experiencia, pueden hacerlo, a través de la lectura de este libro, concretando la compra de Un poeta, dos estilos, en cualquier tienda de libros, o en las tiendas en línea de Apple iTunes, Amazon, Google Play o Barnes and Noble.

