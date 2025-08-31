Una década de compromiso con la juventud guatemalteca

En el marco del Mes de la Juventud, Nestlé Centroamérica celebra con orgullo los 10 años de la Iniciativa por los Jóvenes, un programa que apoya a las nuevas generaciones en el desarrollo de habilidades y la adquisición de experiencias que les permitan encontrar empleo o emprender sus propios negocios.

Desde su creación en 2015, la iniciativa ha beneficiado a más de 253,629 jóvenes en Centroamérica y 60,000 en Guatemala. En línea con su compromiso con la diversidad y la inclusión, también ha brindado oportunidades a 1,500 personas con discapacidad, fomentando la equidad y el acceso a un futuro mejor para todos.

En materia de empleabilidad a nivel regional, más de 4,039 jóvenes han conseguido oportunidades laborales a través del programa, mientras que 1,858 practicantes, becarios y trainees han recibido formación y acompañamiento, adquiriendo experiencia real y competencias esenciales.

Nestlé en Guatemala impulsa el desarrollo personal y profesional de los jóvenes mediante programas diseñados para prepararlos frente a los desafíos del futuro laboral. Entre ellos destacan:

Listos para Trabajar: Más de 55,000 jóvenes han recibido capacitaciones “Ready to Work” con el objetivo de estar preparados para su primera entrevista laboral y la elaboración de su currículum vitae.

Jóvenes Talentos Culinarios (YOCUTA): 1,360 jóvenes han sido capacitados en Food Service, accediendo a herramientas y conexiones clave en el ámbito gastronómico.

Jóvenes Pediatras: 1,490 jóvenes fortalecieron sus conocimientos en pediatría, aportando a la salud infantil en la región.

Jóvenes Veterinarios: 1,635 jóvenes veterinarios se han formado para fortalecer el bienestar animal y la sostenibilidad en comunidades rurales.

Jóvenes Caficultores: Más de 2,500 jóvenes han sido capacitados virtualmente en producción cafetalera.

La compañía también fomenta alianzas que potencian el talento creativo. Desde 2019, la Alianza por los Jóvenes Centroamericanos une esfuerzos de organizaciones públicas, privadas, académicas y sin fines de lucro para impulsar el desarrollo de la juventud en la región. Asimismo, Nestlé colabora con organismos internacionales como la UNESCO y brinda apoyo económico a proyectos de impacto social, contribuyendo a comunidades más resilientes y sostenibles.

