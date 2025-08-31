Sherlock Communications encabeza los SABRE Awards Latin America

Sherlock Communications, agencia con presencia en toda América Latina, ha marcado un hecho histórico al ser finalista en 19 categorías en los SABRE Awards Latin America 2025, la mayor cantidad para

una agencia en la región. Este resultado destaca el desempeño constante y refuerza su posición como una de las consultoras independientes y creativas más reconocidas de América Latina.

En el caso de Centroamérica, compiten las iniciativas “Llevando mamografías que salvan vidas a comunidades desatendidas de Costa Rica” (Beyond2020). Y la campaña “Blockchain, muchas voces: uniendo América Latina a través de la Panamá Blockchain Week” (Panamá Blockchain Week), ambas en la categoría “Geográfico”.

Además, la iniciativa propia de Sherlock Communications, “Lupa do Bem”, la cual visibiliza la labor de las organizaciones sin fines de lucro en Latinoamérica, en la categoría de Responsabilidad Social Corporativa.

Organizados por PRovoke Media, los SABRE Awards son la referencia mundial en relaciones públicas y comunicación, celebrando campañas que demuestran creatividad, visión estratégica e impacto medible. La competencia de este año atrajo un número récord de inscripciones, con la agencia sobresaliendo entre

numerosas firmas internacionales y regionales de renombre.

Las campañas nominadas de Sherlock Comms abarcan varias industrias, incluyendo tecnología, educación, productos de consumo, web3, salud, sostenibilidad e impacto social, reflejando la capacidad de la agencia para ofrecer resultados de alto impacto en distintos sectores.

Patrick O’Neill, fundador y socio director de Sherlock Communications, comentó: “Es un honor encabezar la lista de finalistas de este año con 19 nominaciones. Este reconocimiento es el resultado de la creatividad y dedicación de nuestro equipo, así como de las sólidas alianzas que hemos construido con nuestros clientes. Nos llena de satisfacción ver que nuestro trabajo se destaque en un año tan competitivo para la industria latinoamericana y compartir este espacio junto a algunas de las mejores agencias del mundo”.

Los ganadores de los SABRE Gold y Diamond, junto con el Platinum SABRE Award al “Best in Show” (Mejor campaña), serán anunciados durante la ceremonia de los Premios SABRE Latinoamérica el 16 de septiembre de 2025, en São Paulo, en colaboración con la Asociación Brasileña de Comercio (ABRACOM).

Conozca a los nominados y ganadores:

CEO del año. Ganador: David Shim: Convirtiendo ideas en impacto en el panorama de IA de Brasil — Read.ai con Sherlock Communications

Premio SABRE por Logros Sobresalientes en Gestión de Reputación. Votar no es un monstruo: simplificando la política para los jóvenes brasileños — Politize! con Sherlock Communications.

Centroamérica. Llevando mamografías que salvan vidas a comunidades desatendidas de Costa Rica — Beyond2020 con Sherlock Communications. Y la campaña Blockchain, muchas voces: uniendo América Latina a través de la Panamá Blockchain Week — Panamá Blockchain Week con Sherlock Communications.

Argentina. Iniciando una avalancha Web3 en América Latina — Avalanche con Sherlock Communications

América del Sur (Excluyendo Argentina y Brasil). Transformando la confianza: redefiniendo la infraestructura IoT — Worldsensing con Sherlock Communications”.

Responsabilidad Social Corporativa. Lupa do Bem — Sherlock Communications con Sherlock Communications

Gestión de Crisis/ Problemas. Ganador: Votar no es un monstruo: simplificando la política para los jóvenes brasileños — Politize! Con Sherlock Communications

Comunicación Financiera / Mercados de Capitales. Conectando Mercados: Posicionando a Janus Henderson como la Voz Global de las Finanzas en Latinoamérica — Janus Henderson Investors con Sherlock Communications.

Marketing de Influencers. Del Chocolate a los Vikingos: Bacalao noruego para una nueva generación en México — Consejo Noruego de Productos del Mar con Sherlock Communication

Marketing Integrado. Iniciando una Avalancha Web3 en Latinoamérica — Avalanche con Sherlock Communications

Marketing al Consumidor (Producto Nuevo). Opera Air:Atención Plena al Navegar — Opera con Sherlock Communications

Marketing al Consumidor (Producto Existente). Una revolución musical en Realidad Aumentada en México — Snapchat con Sherlock Communications

Relaciones con los Medios. Más allá de la ciberseguridad: fortaleciendo el perfil de Akamai en Latinoamérica — Akamai con Sherlock Communications.

Campaña en Redes Sociales. Pequeños viajes. Grandes cambios — Whoosh con Sherlock Communications

Sectores Industriales. De los titulares a la acción: impulsando la economía circular en Latinoamérica — Fundación Ellen MacArthur con Sherlock Communications

Minería / Industrias Extractivas. Del espacio a la tierra: desplegando el IoT satelital en Latinoamérica — Myriota con Sherlock Communications

Sector Público / Gobierno. De los estereotipos al éxito: atrayendo talento brasileño a Finlandia — Business Finland con Sherlock Communications

Tecnología. Programando el futuro de Latinoamérica — Github con Sherlock Communications

