Una ola ártica deja bajo cero a Florida y rompe récords de frío en EE.UU.

EEUU–El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), emitió una alerta por una ola ártica que afecta a gran parte de Estados Unidos, con temperaturas históricamente bajas y nevadas intensas en varios estados.

El fenómeno abarca cerca de dos tercios del este del país y ha provocado récords de temperatura en zonas tan poco usuales como el estado de Florida, donde los termómetros descendieron por debajo de los cero grados Celsius.

El organismo informó que las temperaturas máximas y mínimas se ubican entre 20 y 30 grados Fahrenheit (de -6 °C a -1 °C) por debajo del promedio estacional. Estas condiciones, que empatarán o romperán marcas históricas, se deben a una masa de aire polar continental que se desplaza hacia el sur del territorio estadounidense.

El frente frío ha generado un ambiente gélido y ventoso desde los Grandes Lagos hasta Nueva Inglaterra, con acumulaciones de nieve que oscilan entre 4 y 8 pulgadas en esas regiones, además de fuertes vientos en los Apalaches y el Valle del Misisipi. Autoridades meteorológicas mantienen alertas de congelamiento vigentes desde el centro del país hasta la costa atlántica.

En el norte de Estados Unidos, los estados de Indiana, Illinois, Wisconsin y Míchigan registraron más de 30 centímetros de nieve en las últimas horas. Las nevadas también continuaron en el norte del estado de Nueva York, especialmente en Búfalo y Siracusa, así como en algunas zonas de Pensilvania, donde las carreteras se mantienen parcialmente bloqueadas por la acumulación de hielo.

El frío extremo también alcanzó el sureste del país. Ciudades como Knoxville (Tennessee) y Savannah (Georgia) experimentaron temperaturas mínimas récord, mientras que en Jacksonville, Florida, se reportó una mínima de -1 °C, la más baja en un otoño desde 1976.

Las condiciones atípicas en Florida han provocado un fenómeno recurrente conocido como “caída de iguanas”. Los reptiles, al ser de sangre fría, entran en un estado de inmovilidad cuando las temperaturas descienden a niveles cercanos a los 4 °C, lo que ocasiona que caigan desde los árboles o techos. Las autoridades locales han recordado a la población que estos animales no están muertos, sino en un estado temporal de hibernación por el frío.

El NWS en Tampa advirtió que el aire más frío de la temporada continuará afectando al estado hasta la noche del martes, con sensaciones térmicas que oscilarán entre los 20 y 30 grados Fahrenheit (-6 °C y -1 °C). Ante esta situación, varios condados, entre ellos Brevard, Flagler, Lake, Orange y Volusia, habilitaron refugios para personas en situación de calle y emitieron advertencias de congelamiento para zonas rurales.

Las autoridades meteorológicas no descartan que las bajas temperaturas se prolonguen durante los próximos días, ya que el sistema polar continuará desplazándose hacia la costa este, manteniendo un panorama invernal temprano en gran parte del territorio. Según los pronósticos, la ola de frío podría seguir intensificándose con nuevas nevadas en los Apalaches y los Grandes Lagos, además de posibles afectaciones en el transporte aéreo y terrestre.

El fenómeno marca el inicio anticipado de la temporada invernal en Estados Unidos y se suma a una serie de eventos climáticos extremos que el país ha enfrentado en los últimos meses, desde tormentas tropicales hasta incendios forestales en la costa oeste.

