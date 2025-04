Una Puerta al Emprendimiento

Couple working on their laptop and tablet in the living room

Cada 16 de abril, se conmemora el Día Mundial del Emprendimiento, una fecha que promueve el espíritu emprendedor y reconoce a quienes convierten ideas en negocios, impulsando el crecimiento económico y el bienestar de las comunidades. En este contexto, la venta directa surge como una opción viable para emprender, brindando a las personas la oportunidad de iniciar su propio negocio con un riesgo bajo y con la flexibilidad de adaptarlo a sus necesidades. La venta directa, que consiste en comercializar productos sin intermediarios, permite a los emprendedores conectar directamente con los consumidores, lo que hace este modelo accesible y fácil de adaptar a cualquier estilo de vida. Además, la inversión inicial es baja, lo que reduce las barreras financieras típicas de otros negocios. Un dato crucial, publicado por la Federación Global de Venta Directa, que destaca el potencial de este modelo es que, en el último año, la venta directa al por menor en Centro y Sudamérica creció un 6.8%. Esta cifra no solo refleja el interés creciente por este modelo de negocio, sino que también subraya su capacidad para convertirse en un verdadero motor de desarrollo económico en la región. Este crecimiento demuestra cómo la venta directa puede ofrecer oportunidades para cualquier persona con

determinación y pasión, sin importar su experiencia previa o contexto. La venta directa permite a los emprendedores dar el primer paso hacia el éxito empresarial con flexibilidad y bajo riesgo, lo que la convierte en una opción accesible e inclusiva para todos. En Herbalife, por ejemplo, a diciembre de 2024, la compañía cuenta con aproximadamente 2 millones de Distribuidores Independientes en 95 países, quienes hacen el negocio independiente. Actualmente, en Centro y Sudamérica el 77% de los Distribuidores Independientes son mujeres emprendedoras que han optado por desarrollar el negocio a tiempo parcial o completo. Además, se consumen diariamente aproximadamente 4.5 millones de batidos de proteína de Herbalife en el mundo, lo que refleja la aceptación y el impacto de sus productos en quienes buscan mantener un estilo de vida activo y saludable. Raúl Manrique, vicepresidente y gerente general de Centro y Sudamérica de Herbalife, enfatiza: "Los emprendedores son una parte indispensable en la dinamización de la economía global. Esta fecha reconoce cómo su compromiso y perseverancia pueden generar un impacto positivo en comunidades y personas que se encuentran en búsqueda del bienestar total". Así, la venta directa no solo se presenta como una opción empresarial, sino como una poderosa herramienta para el cambio social y económico. De este modo, Manrique destaca a continuación 6 ventajas de emprender con la venta directa: Un negocio centrado en las personas: Los emprendedores no solo venden productos, sino que crean servicio y experiencias personalizadas, apoyando a sus clientes en su camino hacia el bienestar. Flexibilidad total: La venta directa permite adaptar el negocio a las necesidades individuales, ya sea como una fuente de ingresos adicional o como un emprendimiento a tiempo completo. Pertenencia a una comunidad global: Los emprendedores forman parte de una red internacional que fomenta el aprendizaje, el crecimiento y la colaboración entre pares. Comercialización sin intermediarios: La venta directa facilita una conexión más cercana entre el emprendedor y el consumidor, brindando una experiencia de compra única, de acuerdo con sus necesidades. Accesibilidad para todos: Cualquier persona con pasión y determinación, sin importar su experiencia laboral previa, género y que sean mayores de edad pueden emprender bajo este modelo de negocio. Baja inversión, alto potencial: A diferencia de otros sectores, la venta directa permite iniciar un negocio con una inversión mínima, lo que reduce las barreras para ingresar al mundo empresarial. Finalmente, en un mundo que valora la innovación constante, la venta directa demuestra ser una opción sólida para aquellos dispuestos a emprender con propósito y determinación.