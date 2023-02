Usa los sentidos, genera experiencias que despierten diferentes sensaciones en tus usuarios

Escucha este artículo Escucha este artículo

Por Licda. Mayra García

Hoy en día las experiencias y valor agregado en Marketing, es lo que fideliza y posiciona una marca

en particular.



Pero qué es marketing de experiencias? El marketing de experiencias, también conocido como

marketing de las emociones, es aquel marketing creado para evocar sentimientos. Es decir, el

producto o servicio que se vende va más allá de lo que realmente es y vale más por lo que

representa.



Ya no es un vehículo, es libertad, seguridad, distinción, exclusividad, Tampoco son flores, es amor, emoción, cariño, aprecio, Un viaje, ahora es un sueño, libertad, placer, aventura, y así los productos ahora son sentimientos y anhelos.



El marketing de experiencias evoca a través de: sentimientos, olores, texturas, colores, formas, imágenes, que nos hace recordar algo agradable.



Y es ese estímulo que se trata de evocar cuando se diseñan las estrategias para las diferentes

fechas cíclicas como lo es este mes de febrero, en donde la mayoría de marcas nacionales y

extranjeras, buscan evocar algún tipo de sentimiento para provocar ese estímulo de placer y

poder llamarle la atención a través de los 5 sentidos y conducir a dicha compra.



El conflicto está cuando este recuerdo nos evoca a un sentimiento o experiencia negativa no grata

para tenerla guardada y la cual lo mínimo que deseamos es recordarla o saber de ello.

Entonces ahí se muestra una conducta de rechazo hacia la opción de estrategias que se han

encaminado para un producto o servicio. El marketing experiencial es una nueva forma de

comunicación que surgió con Holbrook y Hirschman (1982). Estos crearon una estrategia de

marketing que tiene como base la “experiencia del consumidor”; mantiene una relación con él y

se aleja de la práctica del marketing tradicional.



También hemos visto como la Mezcla de las 4Ps fue evolucionando y madurando en las evidencias

físicas que al final son las que el cliente quiere palpar y sentir, para luego pasar a la productividad y

calidad.

Además lo vemos presente en el Triángulo del servicio a través de su mismo proceso, estrategia,

personal, para llegar en las mejores condiciones al cliente o consumidor final.

Del mismo modo se ve reflejada a través de los niveles de un producto, que son: Básico, Real y

Aumentado. En donde cada uno deberá guardar una experiencia grata y placentera con el uso y

consumo de dichos bienes.



Así mismo, podemos ver que la experiencia ha recorrido desde nuestros ancestros, nuestra

genética, y todas las etapas de vida que viaja una persona humana y un producto o servicio. Al

igual que los productos se envejecen también nosotros como personas declinamos y necesitamos

mayor esfuerzo vitamínico para poder trabajar, y el producto pasando su época de gloria, se

madura, se envejece y se vuelve un poco más complicado la adquisición del mismo, porque el ser

humano también requiere ver productos modernos, interactivos, y llamativos, puede ser q esta

marca no rediseñó nada, no planificó estratégicamente, no se anticipó al futuro, y no pensó que

habrían mercados que tomarían decisiones diferentes.



El consumo está basado en sentimientos internos? Compramos más de lo que necesitamos, no es

así? Pero esto a que se debe? Vamos a imaginarnos una situación.



Jade está en su casa viendo su teléfono tranquilamente, de repente, aparece la imagen de un

anuncio de unos zapatos lindos en oferta que dicen ser súper cómodos y que quedan

perfectamente con aquella blusa que acabó de comprar. ¿Qué piensa Jade? Que ahora “necesita”

esos zapatos.



¿Hasta ese momento Jade necesitaba zapatos? ¡No! Y, ¿qué pasó? El marketing le generó el deseo

de consumo y si, la imagen de un anuncio fue capaz de generar ese deseo, imagínate lo que puede

hacer el marketing de experiencias.



La clave del marketing de experiencias: La clave está en que el cliente elija un producto de la

categoría por lo que le ofrece antes de la compra, durante el uso y lo que genere después de su

uso. Hablan más los hechos por sí solos que las palabras, por eso deja que tu producto demuestre

todo su potencial en acción, y aquí radica el verdadero poder de la experiencia en uso.

1,232 total views, 1,232 views today