¿Ver la Copa del Mundo puede desencadenar un ataque al corazón?

Escucha este artículo Escucha este artículo

Dr Julian Tan

Durante un partido deportivo, las emociones se disparan, dentro y fuera del campo. Pero, ¿sabías que ver un partido de deportes puede generar tanta tensión en tu corazón como jugar el juego?

Un estudio del Canadian Journal of Cardiology encontró que el pulso de las personas aumentaba en un 75 % cuando miraban un partido de hockey en la televisión y en un 110 % cuando miraban un partido en persona, lo que equivale al estrés cardíaco del ejercicio vigoroso.

Otro estudio en 2008 en el New England Journal of Medicine concluyó que «ver un partido de fútbol estresante duplica el riesgo de un evento cardiovascular agudo». Entonces, si eres un fanático sedentario que no está acostumbrado al esfuerzo físico intenso, es posible que le hayan surgido algunas preguntas preocupantes sobre las implicaciones para la salud de su propio corazón. A continuación te ofrecemos información. Si tiene problemas de salud, habla con tu médico.

¿Puede la emoción de un partido de fútbol desencadenar un ataque al corazón?

Desafortunadamente, la respuesta a eso es sí.

Un estudio de China presentado en una reunión reciente de la Asociación Estadounidense del Corazón mostró que los hombres que habían sufrido ataques cardíacos tenían más probabilidades de mostrar signos de reducción del flujo sanguíneo al corazón (isquemia) y activación de la coagulación sanguínea cuando miraban emocionantes eventos olímpicos en lugar de otros programas de entretenimiento.

Se han observado picos en las tasas de ataques cardíacos en los fanáticos del fútbol después de los partidos de la Copa Mundial o las tandas de penaltis. Un estudio de 4,279 pacientes alemanes encontró que durante 6 de los 7 partidos de la Copa Mundial de Alemania en 2006, hubo un aumento dramático en los problemas cardíacos informados que en el mismo período en años anteriores.

Un análisis de un gran estudio de admisiones hospitalarias en el Reino Unido descubrió hallazgos similares con un aumento alarmante en las admisiones el día que Inglaterra fue eliminada de la Copa del Mundo de 1998 por Argentina y en los 2 días posteriores.

Los investigadores concluyeron que, si bien un partido de fútbol normal podría no ser peligroso, un ataque al corazón «puede desencadenarse por un malestar emocional, como ver a su equipo de fútbol perder un partido importante».

También hay evidencia de que la causa de tales picos no se puede vincular de manera concluyente con el estrés del juego. La falta de sueño, beber en exceso y olvidarse de tomar los medicamentos recetados mientras se distrae con el juego pueden ser factores contribuyentes. También es más probable que ocurra en personas que ya tienen afecciones cardíacas existentes.

Un médico italiano señaló que una mayor ingesta de grasas saturadas de alimentos como papas fritas, carne de cerdo, manteca de cerdo y grasa de res son comunes entre las personas que ven deportes. Dichos alimentos pueden desencadenar síntomas cardíacos agudos, especialmente cuando se combinan con cosas como el estrés y el tabaquismo.

Un médico de la Universidad de Michigan también descubrió que los ataques cardíacos ocurridos durante la Copa del Mundo eran eventos que iban a ocurrir muy pronto de todos modos.

La conclusión aquí es que si bien el estrés adicional sobre las emociones de ver un juego importante puede estresar el corazón, es probable que el estilo de vida del individuo en su conjunto sea el principal factor contribuyente. El juego es solo uno de los muchos desencadenantes posibles en un corazón ya estresado.

930 total views, 930 views today