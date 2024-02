VMT registra 40% más de conductores peligrosos detenidos que en 2023 

El Viceministro de Transporte, Nelson Reyes, brindó detalles sobre los dispositivos de tránsito realizados en el año, donde ya se han impuesto más de 6 mil multas al transporte de carga.

“En lo que va del año llevamos más de 6,000 multa impuestas al transporte de carga, algunas de ellas por exceso de peso o no portar documentación en regla, así como no portar implementos de seguridad”, dijo el viceministro .

También, explicó que entre las faltas más comunes en vehículos particulares se tiene la excesiva velocidad, no potar documentos de tránsito e implementos de seguridad, no utilizar el cinturón de seguridad, invasión de carril y no respetar la fila vehicular.

Además, enfatizó que hay un incremento del 40% de detenidos por conducción peligrosa en comparación del 2023.

“Tenemos un incremento del 40% en el total de detenidos por conducción peligrosa en lo que va del año frente al 2023”, dijo el viceministro .

“En el primer cerco antidoping ue desplegamos en la zona de San Benito tuvimos 23 conductores detenidos. Para los controles de diciembre del año pasado en esa misma zona, solo deteníamos a 2 personas en esos operativos. En enero solo detuvimos a una persona en la zona”, agregó el viceministro .

