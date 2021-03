Yalitza Aparicio revela en su canal de Youtube que padece una enfermedad en la piel

La actriz Yalitza Aparicio ha compartido a través de su canal de Youtube, varios momentos que a pasado a lo largo de su vida en el ámbito personal y profesional, y en esta ocasión reveló que padece una enfermedad en la piel, la cual contrajo poco tiempo después de terminar el tour publicitario de la película Roma.

Según Aparicio, debido a que no se atendió a tiempo dicha enfermedad, está se ha extendido por su rostro.

La mexicana decidió compartir su padecimiento con sus seguidores, en un vídeo que titulo como: ¿Qué le pasa a mi piel?, respondiendo así también a preguntas que le hacían sobre la piel de los famosos es perfecta, respondiendo que en su caso no es así.

“Una pregunta que siempre me han realizado es bueno en diferentes redes sociales y en mensajes privados porque

si los leo gente, sobre la piel perfecta de los famosos, en esta ocasión, bueno no soy una persona que les hable sobre la vida de los demás o sobre cosas que me contaron otras personas sí me tuvieron la confianza de contármelo me quedo con eso lo guardo y aprendo sobre ello soy una persona que le gusta hablar de sus experiencias y bueno como les digo me han dado tanta confianza me han apoyado en tanto que en esta ocasión quiero contarles algo que ha sido muy privado” dijo Yalitza antes de confesar que padecía.

“Comenzó con una pequeña mancha aquí (en el pómulo izquierdo), la cual yo ignoré porque pensé que era consecuencia del acné porque también sufría acné, ahorita lo sufro de una forma más moderada, pero estaba justo en esa edad en donde te cambia todo. Entonces, lo dejé, lo dejé, no supe ni en qué momento, ¿qué pasó? Cuando vuelvo a prestar atención, las manchas ya habían abarcado una suficiente parte de mi rostro”, señaló Aparicio.

La también docente, comentó que al darse cuenta que las manchas en su piel aumentaron considerablemente buscó un remedio rápido para tratar de eliminarlas, situación que considera fue un error y explicó que la enfermedad cutánea que padece se debe a que no cuidó de manera adecuada su piel.