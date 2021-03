Danna Paola revela porque se fue de “Élite”

La actriz y cantante mexicana Danna Paola reveló en el programa “El Hormiguero 3.0”, la razón por la cual se fue de la serie española “Élite”, diciendo que no podía dedicarle tiempo a los dos proyectos que se encontraba realizando, lo cual era la música y su personaje Lucrecia.

Danna Paola interpretó dicho personaje durante tres temporadas de la serie, con lo que se ganó el reconocimiento internacionalmente, pues para realizarlo tuvo que irse a vivir al país europeo, sin embargo para la tercera temporada decidió dejarlo para enfocarse totalmente a su carrera de cantante, pues la carga de trabajo que llevaba realizar ambos proyectos es grande.

“Fue duro. Se empezó a hablar de la cuarta temporada durante la tercera y sabíamos ya cómo iba a terminar la historia y fue una decisión de todos los que salimos. Además, siempre digo que jugaba al Hannah Montana porque dividía mi vida entre ser actriz y cantante al mismo tiempo; mientras estaba componiendo estábamos lanzando (su sencillo) ‘Mala fama’ en ese entonces, que es un boom y ha sido la canción más escuchada desde que saqué música“, dijo la mexicana.

“Ha sido muy cool trabajar y decir de repente: me gusta trabajar y dar mi cien por ciento en mi trabajo porque soy muy perfeccionista, soy súper workaholic, pero dije: no me puedo dividir”, añadió.

Asimismo, Danna comentó que salía del rodaje de Élite y se iba al estudio, luego llegaba a su casa y le tocaba hacer llamada o entrevistas, o volar fines de semanas “Me tocó un día tener que ir a Miami y no llegué porque me quedé dormida. Fue complicado llevar esa doble vida” recalcó.

“Y aparte yo soy muy entrada con mi personaje, y al final, en este caso, Lucrecia vivía en mí, era yo. Era muy difícil ahora crearme el personaje de cantante. Fue cool pero necesitaba dar mi cien por ciento. Y como empezaba a avanzar todo también junto con mi discográfica dije: tengo, por primera vez, darle una oportunidad a mi música”, aseguró.

Cabe destacar que la mexicana ha sacado su último álbum el cual tituló como K.O,, y anteriormente ya recibió un Disco de Oro y un doble Disco Platino otorgados por su disquera, Universal.