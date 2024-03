Zapata 666 regresa a la actuación con el documental «Bala perdida»

El actor venezolano Rubén Zapata, conocido como Zapata 666, regresa por todo lo alto a la industria de la actuación y música, pues actualmente trabaja en su documental biográfico. Asimismo, la banda sonora de dicho proyecto está a su cargo junto con otro colega.

“Bala perdida” es el nombre del documental que se centra en la vida del intérprete, quien protagonizó la conocida película “La hora cero”.

El proyecto está dirigido por Juan Vicente Manrique, un cineasta venezolano que vive en México y que yo conocí hace varios años cuando todavía vivíamos ambos en Venezuela. Ya estando yo en Colombia, Juan me ofreció hacer esta nueva película inspirada en mi primer video de rap ‘Bala perdida’”, detalló el actor sobre el documental que se estrenará en el 2025.

Vale destacar que el documental está producido por Función cine (México) en asociación con Zapata 666 films y en coproducción con Laima productions (Colombia) y Quilombo films (Francia).

Sinopsis del documental de Zapata 666

Zapata 666 es un rapero y actor venezolano en sus cincuenta que, tras fracasar en una resistencia armada contra el gobierno venezolano, intenta rehacer su vida junto a su familia en Colombia. Con un pasado artístico en riesgo de quedar en el olvido, Zapata 666 tiene la oportunidad de salir nuevamente a la luz.

“El documental se ha grabado desde hace tres años. Comenzamos filmando en Barranquilla, para luego hacer seguimiento de mi mudanza a la ciudad de Medellín”, contó el artista, que también actuó en la cinta “Muerte suspendida”.

La banda sonora de “Bala perdida”

Tal y como se mencionó al principio, la banda sonora del documental está liderada por Zapata 666. “Algunos de los temas son en colaboración con The Menor, un amigo rapero de Venezuela con el que he vivido gran parte de mi proceso migratorio a Colombia, y con el cual desde hace varios años he estado sacando nuevos temas”, comentó el actor.

“El tema principal de la película es un remake de mi canción del 2005 ‘Bala perdida’. La nueva versión está siendo producida por Jhon Primera, uno de los integrantes de la banda Systema solar’, agregó el venezolano.

Zapata 666 regresa a la música con su serie

Además de que el próximo año estrenará “Bala perdida”, Zapata 666 también trabaja en otro proyecto actoral. Se trata de una serie titulada “Somos Petare”, que cuenta con seis capítulos en su primera temporada.

“Es un seriado de historias que les ocurren a personas de una comunidad y en paralelo, contamos la historia de una banda de amigos que se convertirán en los pioneros de la cultura hip hop de Petare Venezuela, que se verá opacada por el entorno delictivo donde se desenvuelven estos individuos. El primer capítulo se llama ‘La Pelona’”, contó el criollo.

Asimismo, dicho proyecto actoral está fusionado con su también regresó a la música, pues en la serie se estrenarán los temas que grabó con varios colegas del género.

“Los dos discos, que cada uno cuenta con seis canciones, los estamos produciendo actualmente para la serie los escucharemos en su musicalización”, explicó.

Los temas del disco titulado ‘Going Back up’ son: “La Pelona” Ft. Zapata 666, Jhonpri y The Menor; “No entres Vete” Ft. Zapata 666 y The Menor; “La Puerta” Ft. Zapata 666 y The Menor; “No Orines fuera El Pote” Ft. Zapata 666, The Menor y Calibre Mc; “De la Madre” Ft. Zapata 666 y The Menor y “Yo si Soy un Mostró” Ft. Zapata 666 The Menor.

Entre tanto, las canciones del otro disco ‘666 Old Scool’ son las siguientes:

“Somos Petare” Ft. Zapata 666, Jhonpri, El Chino Ken y El Forastero.

“Quieren rap” Zapata666.

“El Humo lo consumo” – Zapata 666.

“I Self” – Zapata 666

“Desde Malambo” – Zapata 666

“Bajando del cerro” Ft Zapata 666 y Mr. Kabilla

