10 cosas que debes saber sobre Pixar Fest

In the new “Better Together: A Pixar Pals Celebration!” parade, dynamic and colorful floats will make their way through Disney California Adventure Park in Anaheim, Calif., during Pixar Fest when it returns to Disneyland Resort from April 26-Aug. 4, 2024. The parade will feature high-energy dancing and appearances by more than two dozen Pixar characters, including friends from Disney and Pixar’s “Soul” celebrating the sweeter things in life. (Artist Concept/Disneyland Resort)

Disneyland Resort compartió nuevos detalles e información sobre Pixar Fest, que regresará del 26 de abril al 4 de agosto de 2024, con muchas ofertas nuevas, además de algunos favoritos que regresan con novedades. New Pixar-themed novelties, such as the Pizza Planet truck that doubles as a popcorn bucket, will arrive for Pixar Fest at Disneyland Resort in Anaheim, Calif., from April 26-Aug. 4, 2024. (David Nguyen/Disneyland Resort) Algunos aspectos destacados que los invitados pueden esperar incluyen: Pixar Fest Cake available during Pixar Fest from April 26-Aug. 4, 2024, at Plaza Inn at Disneyland Park in Anaheim, Calif. (David Nguyen/Disneyland Resort) Nuevo “Better Together: A Pixar Pals Celebration!” desfile en Disney California Adventure Park con apariciones de más de dos docenas de personajes de Pixar, como Red Panda Mei, Joe Gardner y más.

En ambos parques, los visitantes podrán conocer muchos personajes de las historias de Pixar y ver cómo la celebración cobra vida en todo el resort a través de una decoración con increíbles esculturas e instalaciones. At the Pixar Pals Playtime Party at Fantasyland Theatre at Disneyland Park, guests will be able to get into the groove at a high-energy show, enjoy interactive games, photo locations and activities inspired by Pixar feature films, and even watch a selection of iconic shorts on the big screen during Pixar Fest, from April 26-Aug. 4, 2024 at Disneyland Resort in Anaheim, Calif. (Artist Concept/Disneyland Resort)