Los Resultados Del Recuento de Personas Sin Hogar Nos Dan Esperanza Para el Futuro

Año tras año tras año, vimos cómo aumentaba la falta de vivienda en Los Ángeles – especialmente entre los anglinos Latinos. El número de personas sin hogar subió al 80% desde 2015 y volvió a aumentar en 2022. Ahora, tenemos algunas buenas noticias para compartir: la falta de vivienda en las calles ha disminuido un 10% y más angelenos se han mudado a viviendas estables que nunca antes.

Esto es un progreso y una razón para la esperanza, pero tenemos mucho camino por recorrer.

La inseguridad de la vivienda y la falta de hogar han afectado desproporcionadamente a los angelinos afroamericanos. Esto es absolutamente inaceptable. Mientras esperamos la información demográfica final de la Autoridad de Servicios para Personas Sin Hogar de Los Ángeles, estamos firmes en nuestros esfuerzos para abordar esta disparidad.

Desde que me convertí en alcalde, hemos estado trabajando con urgencia para enfrentar la crisis de las personas sin hogar, implementando soluciones para llevar a las personas dentro de casa y abordar los factores específicos que impulsan la falta de vivienda entre los latinos.

Hemos decidido asignar fondos y ayudar a los angelinos indocumentados con servicios de salud, educación y otros. Si queremos abordar la crisis de las personas sin hogar, necesitamos establecer fondos para ayudar a los angelinos sin hogar e indocumentados a mudarse a viviendas permanentes con servicios de inmigración y apoyo a la gestión de casos culturalmente competente.

Aunque muchos miembros de los equipos de extensión son multilingües y han vivido experiencias con la falta de vivienda, necesitamos organizaciones que atienden a inmigrantes y grupos de base religiosa para garantizar una conexión adecuada con el nivel correcto de servicios. Es por eso que tenemos alianzas con grupos de base comunitaria que tienen la experiencia y la confianza de las comunidades migrantes e inmigrantes.

Mi oficina también ha trabajado estrechamente con un grupo de angelinos que trabajan día tras día para abordar el aumento de la falta de vivienda entre la comunidad latina. El Grupo Asesor Latino para Personas Sin Hogar ha estudiado este problema, identificado las causas fundamentales y está avanzando en soluciones a corto y largo plazo que respondan a los desafíos únicos que enfrenta la comunidad latina.

No he ocultado mi enfoque en la falta de vivienda. Pero no se trata solo de salvar las vidas de los que sufren en la calle, lo cual es más importante. El año pasado entraron miles de angelinos más que el año anterior.

Este enfoque también consiste en mantener a los clientes que entran en las pequeñas empresas y restaurantes, y conservar los empleos.

Se trata de mantener y atraer a los inquilinos de oficinas y grandes empleadores. Se trata de asegurarse de que los niños puedan caminar a la escuela con seguridad. Y se trata de garantizar que cada angelino pueda tener un techo sobre su cabeza, en lugar de buscar refugio en nuestros parques, nuestras bibliotecas y nuestro sistema de Metro.

También estamos tomando medidas de prevención sin precedentes, ayudando directamente a los inquilinos que corren en riesgo de perder sus hogares – es estratégico, rentable y hemos ayudado a miles de personas hasta ahora. Si usted o alguien que usted conoce corre el riesgo de perder su vivienda debido al desalojo, la línea directa We Are LA, un proyecto del Fondo de la Alcaldía, está disponible para ayudarlo al 213-584-1808, que también tiene acceso bilingüe. Debemos seguir evitando que las personas

se queden sin hogar.

La reducción en el número de personas sin hogar este año es motivo de esperanza y también es motivación para el trabajo que debemos seguir haciendo, juntos – especialmente mientras trabajamos para reducir la falta de vivienda entre los latinos. Tenemos mucho más que hacer y les agradezco su colaboración hasta ahora.

