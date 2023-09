15 de septiembre es el Día Mundial de Concientización sobre el Linfoma

Escucha este artículo Escucha este artículo

El Día Mundial de Concientización sobre el Linfoma (WLAD) se conmemora el 15 de septiembre de cada año y es un día dedicado a crear conciencia sobre el linfoma, una forma de cáncer cada vez más común.

El tema para este año ¡No podemos esperar para enfocarnos en nuestros sentimientos!

Fecuentemente, cuando alguien vive con linfoma, se pasan por alto los desafíos psicológicos y emocionales que afectan cómo se sienten las personas. Pero aprender a afrontar sentimientos desafiantes puede tener muchos beneficios, como relaciones más estrechas con familiares y amigos, sentirse más conectado consigo mismo y ser más capaz de vivir el momento.

El linfoma es un cáncer de una parte del sistema inmunitario llamado sistema linfático. Existen muchos tipos de linfoma. Un tipo se denomina linfoma de Hodgkin. El resto se conoce como linfoma no Hodgkin.

Los linfomas no Hodgkin comienzan cuando un tipo de glóbulos blancos, llamado células T o células B, se hacen anormales. Las células se dividen una y otra vez aumentando el número de células anormales. Las células anormales pueden diseminarse a casi todas las demás partes del cuerpo. La mayor parte del tiempo, los médicos no pueden determinar por qué una persona desarrolla un linfoma no Hodgkin. Usted está en mayor riesgo si tiene un sistema inmunitario débil o cierto tipo de infecciones.

El linfoma no Hodgkin puede causar muchos síntomas, tales como:

· Ganglios linfáticos inflamados, sin dolor, en el cuello, las axilas o la ingle

· Pérdida de peso inexplicable

· Fiebre

· Sudoración nocturna profusa

· Tos, dificultad para respirar o dolor torácico

· Debilidad y cansancio que no desaparece

Dolor, inflamación o sensación de hinchazón abdominal

El médico diagnosticará el linfoma con un examen físico, pruebas de sangre, una radiografía torácica y una biopsia. Los tratamientos incluyen quimioterapia, radioterapia, terapia dirigida, terapia biológica o terapia para eliminar ciertas proteínas de la sangre. La terapia dirigida usa medicamentos u otras sustancias para combatir células cancerosas específicas y que causan menos daños a las células normales. La terapia biológica potencia la habilidad del propio cuerpo de luchar contra el cáncer. Si no tiene síntomas, puede no requerir tratamiento de inmediato. A esto se le llama espera vigilante.

Fuente NIH: Instituto Nacional del Cáncer

Compartir esta nota