250 años de reparto de correo, sin importar la distancia

Desde las ciudades más concurridas hasta los lugares más remotos, el Servicio Postal de los EE. UU. ha estado entregando correo y conectando a la nación durante 250 años.

A lo largo de su historia, el Servicio Postal ha utilizado diversos medios de transporte para garantizar que los clientes reciban su correo y paquetes. Algunas rutas de reparto se realizan mediante medios más tradicionales (vehículos y a pie), mientras que otras se realizan con métodos menos convencionales, como trineos tirados por perros, barcos, burros y bicicletas. Independientemente del medio de transporte elegido, todas las rutas de reparto tienen algo en común: carteros dedicados.

Geografía postal

Lo que comenzó como un puñado de rutas que cruzaban Estados Unidos se ha convertido en una red de más de 234.000 rutas de entrega que abarcan los 50 estados, el Distrito de Columbia y los cinco principales territorios estadounidenses: Puerto Rico, Islas Vírgenes Estadounidenses, Guam, Islas Marianas del Norte y Samoa Americana.

Para operar con mayor eficiencia, el Servicio Postal organizó el país en cuatro regiones geográficas: Atlántico, Central, Sur (incluyendo Puerto Rico y las Islas Vírgenes Estadounidenses) y Pacífico Occidental (estados del Oeste y el Pacífico, además de Guam, las Islas Marianas del Norte y Samoa Americana). Los estados y territorios de las cuatro regiones se dividen en 50 distritos. Algunos estados se combinan para formar un solo distrito (por ejemplo, Kentucky-Virginia Occidental), mientras que otros se dividen en varios distritos (como California, que tiene seis distritos).

La ruta más larga del país

La ruta de ida y vuelta más larga del país se encuentra en el distrito Idaho-Montana-Oregón, en la ciudad de Sidney, Montana . Esta ciudad de más de 6000 habitantes se encuentra a menos de 16 kilómetros de la frontera con Dakota del Norte. El cartero recorre 313 kilómetros a diario, entregando correo en 305 buzones.

Rutas de entrega notables

Otras rutas “notables” incluyen:

Los Ángeles, CA : En el Distrito 5 de California , el código postal 90046 no es largo en términos de distancia, pero debido a la densidad de población del área, el código postal brinda servicio a 34,434 direcciones de entrega.

Mangum, OK : En elDistrito Arkansas-Oklahoma: la ruta más larga tiene 183 millas y realiza entregas a 277 buzones.

Arcadia, LA: En el distrito de Luisiana , la ruta más larga está en Arcadia, se extiende por 164 millas y presta servicio a 279 buzones.

Grady, NM : La ruta más larga en el distrito Arizona-Nuevo México es de 149 millas.

Pleasant Hill, IL : En elEl cartero rural John Springer, del distrito 2 de Illinois (oeste de Illinois, cerca de la frontera con Missouri), conduce 146 millas y entrega correo y paquetes a 385 buzones que atienden a 985 residentes.

Grayson, KY : La ruta más larga está enDistrito de Kentucky-Virginia Occidentaldonde la cartero rural Jolene Kees recorre 135 millas y atiende 479 buzones por día.

Abernathy, TX : En elDistrito 3 de Texas(incluye San Antonio, Austin, El Paso) el transportista de la ruta más larga recorre 123 millas cada día y realiza entregas en 219 buzones.

Nueva York, NY : La ruta más larga del Distrito 3 de Nueva York se encuentra en la oficina de correos de Addison y tiene 120 millas de largo y da servicio a 404 buzones.

Lansing, Carolina del Norte :La ruta más larga del Distrito de Carolina del NorteTiene una longitud de 119 millas.

Cádiz, OH : Esta ruta comienza y termina en Cádiz fuera de la Distrito 1 de Ohio . La repartidora rural Nicole Cox recorre 178 kilómetros para entregar en 356 buzones. La ruta incluye dos códigos postales en dos condados, y Cox alterna entre estos códigos postales 11 veces al día durante la entrega.

Barrigada, Guam :La ruta más larga es la de la oficina de correos de Barrigada, en el distrito de Hawái , que tiene 68 millas de largo y realiza entregas a más de 1.000 buzones.La oficina postal de Barrigada es la oficina postal más occidental de la red de USPS.

Accident, MA : No es casualidad que este pequeño pueblo del oeste de Maryland albergue la ruta más larga del estado. La repartidora rural del Distrito de Maryland, Paula Artice, recorre 153 kilómetros y atiende 416 buzones en su ruta.

El Servicio Postal gestiona cientos de rutas largas en cada estado, a lo largo de Estados Unidos.

