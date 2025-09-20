Sáb. Sep 20th, 2025

EEUU establece tarifa de $100,000 para visados H1-B de trabajadores extranjeros

ElSalvador–El Gobierno de Estados Unidos anunció la imposición de una tarifa anual de $100,000 para la emisión de visados H1-B, destinados a trabajadores extranjeros altamente cualificados en sectores especializados. La medida busca reducir lo que las autoridades describen como un uso indebido del programa que afecta a la mano de obra nacional.

Según el comunicado de la Casa Blanca, el programa H1-B fue diseñado para atraer trabajadores temporales para cubrir puestos con habilidades específicas que no pueden ser ocupados por ciudadanos estadounidenses. Sin embargo, se señala que en ocasiones se ha utilizado para reemplazar a empleados locales con mano de obra extranjera con menores salarios y menor cualificación.

El presidente Donald Trump afirmó que la medida garantizará que las empresas contraten «trabajadores excelentes», apuntando a una preferencia por profesionales altamente capacitados. La orden fue firmada en el Despacho Oval y busca proteger los salarios y las oportunidades laborales de los trabajadores estadounidenses.

El secretario de Comercio, Howard Lutnick, explicó que las empresas que deseen contratar a trabajadores bajo esta categoría deberán cubrir la nueva tarifa además del salario correspondiente, lo que puede incentivar la contratación y formación de graduados locales frente a trabajadores extranjeros menos cualificados.

Con esta medida, el Gobierno estadounidense pretende equilibrar la demanda de talento especializado con la protección del empleo y los ingresos de su fuerza laboral nacional.

