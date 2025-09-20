BitBasel anuncia el regreso a la Semana del Arte de Miami con Basquiat, Miguel Ángel y Moon-Bound Art

Mientras Miami se prepara para la Semana del Arte 2025, quería compartir que BitBasel , la plataforma pionera de arte y tecnología, anunció hoy la sexta edición de su feria anual Miami Art Week, que se llevará a cabo del 3 al 7 de diciembre de 2025 en el icónico Sagamore Hotel .

El tema de este año, “Huellas de la humanidad”, prepara el escenario para la edición más grande de BitBasel hasta el momento, uniendo arte, tecnología y cultura en un programa de una semana de exposiciones principales, cumbres y celebraciones.

Los aspectos más destacados de la programación incluyen:

La batalla de los centauros de Miguel Ángel : una rara pieza fundida en plata de la obra icónica del maestro del Renacimiento, ofrecida en un innovador formato fraccionado que permite una amplia participación de coleccionistas.

La exposición Jean-Michel Basquiat en colaboración con el Dr. Glenn Toby : muestra obras fundamentales que resaltan la perdurable relevancia cultural y social del legendario artista.

Ocean Planet , curada por la ex astronauta y artista de la NASA Nicole Stott , fusiona el arte y la narración ambiental para inspirar la preservación de los océanos.

AstroGLPH : archivar el legado de la humanidad en la Luna a través del arte, el diseño y la procedencia de blockchain. Su lanzamiento está previsto para diciembre desde Cabo Cañaveral, Florida.

Entre los artistas contemporáneos destacados se incluyen Jordi Mollà, Bruce Helander y Steven Seagal , junto con colecciones culturales como la Colección Studio 54 .

