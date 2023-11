6 distracciones que nos impiden disfrutar las relaciones sexuales

Escucha este artículo Escucha este artículo

El sexo es un momento de disfrute para hombres y mujeres, pero esta satisfacción puede desvanecerse por la influencia de elementos distractores. A continuación, se detallan 6 distracciones comunes que nos impiden disfrutar plenamente de nuestra sexualidad.

1. Enfermedades de transmisión sexual

Según el diario El Español, las enfermedades de transmisión sexual son un elemento que tomamos muy en cuenta a la hora de mantener relaciones sexuales, tanto que nos puede distraer y sembrar dudas que nos impidan disfrutar del acto.

Ciertamente debe preocuparte no contraer ninguna ETS, pero para que esta preocupación no se convierta en un distractor, realiza chequeos junto con tu pareja para descartar cualquier posibilidad.

2. Desconocer tu cuerpo

Desconocer nuestro propio cuerpo impide que sepamos lo que realmente nos gusta, y que no podemos tener todo el placer y disfrute que nuestro cuerpo es capaz de otorgarnos.

No saber cuáles son tus zonas erógenas y tantearlas continuamente sin éxito puede ser frustrante y también molesto.

3. Molestias durante la penetración

Qué una mujer no disfrute la penetración durante el acto es uno de los peores distractores durante las relaciones sexuales, además de un momento bastante incómodo y doloroso para ella.

Naturalmente, el hombre que penetre no se sentirá nada complacido ni contento de esto, por lo que la penetración generará un ambiente de incomodidad, en vez de placer mutuo.

4. Embarazos no planificados

Para anular por completo el distractor que supone un posible embarazo no planificado, lo mejor que pueden hacer como pareja es protegerse el uno y el otro. Nada más agobiante y peligroso es tener sexo sin protección cuando no se está preparado.

5. Concentrarse únicamente en el orgasmo

En efecto, el orgasmo es uno de los momentos cumbre de las relaciones sexuales, pero no siempre se puede llegar a este momento, cosa que no significa que el sexo haya sido malo.

No te preocupes si no puedes tener orgasmos frecuentes con tu pareja y enfócate más en disfrutar el momento.

6. No pedir lo que queremos

Por último, cuando no pedimos lo que nos gusta durante las relaciones sexuales, puede que tus probabilidades de un disfrute pleno disminuyan dramáticamente. Lo mismo ocurre cuando consentimos cosas que nos desagradan.

Detallados estos 6 distractores comunes, probablemente tengas un mayor conocimiento respecto a cómo hacer de tus relaciones sexuales un momento más satisfactorio al dejar de considerar elementos distractores, y así enfocarte en el placer de ambos.

