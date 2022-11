7 consejos para preparar su equipo eléctrico para el invierno

Escucha este artículo Escucha este artículo

Prepare el equipo para los cambios de estación, ahorre tiempo y quebraderos de cabeza en el futuro

Tras cortar el césped por última vez antes del invierno, llega el momento de guardar los equipos eléctricos de primavera y verano, como cortacéspedes, sopladores de hojas y recortadoras. ¿Qué es lo siguiente? Las máquinas quitanieves, los generadores y otros equipos con motores pequeños deben prepararse para su uso en invierno. La forma y el momento de preparar el equipo para los cambios de estación pueden ahorrarle tiempo y dinero posteriormente, afirma el Outdoor Power Equipment Institute (Instituto de Equipos Eléctricos para Exteriores, OPEI, por sus siglas en inglés).

Los propietarios de viviendas dedican más tiempo durante la pandemia de COVID-19 a trabajar o renovar sus patios familiares, lo cual se refleja en el récord de ventas de equipos eléctricos para exteriores. Esta circunstancia hace que cada vez más personas utilicen equipos eléctricos para exteriores, motivo por el cual la OPEI recuerda a todo el mundo la importancia de un correcto almacenamiento, mantenimiento y manejo seguro de los equipos eléctricos para exteriores.

«Durante esta pandemia tan difícil, hemos aprendido que nuestros espacios al aire libre son más importantes que nunca», afirma Kris Kiser, presidente y director general de la OPEI y de la TurfMutt Foundation, la cual fomenta las experiencias de aprendizaje al aire libre, la gestión de nuestros espacios verdes y el cuidado de todos los paisajes vivos. «Nuestros jardines, parques y patios escolares son nuestro espacio seguro para conectar con amigos y familiares, además de servir de aulas y oficinas al aire libre. Los espacios verdes también contribuyen a la salud y el bienestar de las personas, los animales domésticos y la vida silvestre, y es fundamental contar con el equipo eléctrico para exteriores adecuado para cuidarlos. Pero la preparación lo es todo: saber cómo almacenar los equipos y realizar su mantenimiento, cómo manejarlos con seguridad y cómo preparar el espacio para utilizarlos».

Y añade: «Siga siempre las directrices del fabricante y recuerde mantener a los niños y a los perros lejos del equipo en funcionamiento en todo momento».

A continuación le ofrecemos algunos consejos de la OPEI para garantizar que su cortacésped y otros equipos de primavera estén disponibles para su uso cuando vuelvan las temperaturas más cálidas, así como que los quitanieves y otros equipos de invierno estén listos para su uso cuando empiece a nevar.

1. Consulte los manuales de uso. Repase sus conocimientos sobre el manejo seguro de los equipos. En Internet puede encontrar los manuales que haya perdido. Si es posible, guarde una copia en su ordenador para consultarla cuando lo necesite. Conozca su equipo y todas sus funciones, incluyendo la forma de apagarlo de forma rápida y segura.

2. Realice el mantenimiento a todos sus equipos. Antes de guardar el equipo de primavera y verano, límpielo y haga el mantenimiento o llévelo a un taller de reparación de motores pequeños. Vacíe y cambie el aceite del motor y deseche el aceite viejo de forma segura. Revise el filtro de aire y realice otras tareas de mantenimiento según las indicaciones del manual de uso. Compruebe el equipo de invierno y vea si es necesario realizar algún tipo de mantenimiento o reparación.

3. Maneje correctamente el combustible. El combustible no utilizado que se deja en los depósitos de gasolina durante el invierno puede estropearse e incluso dañar el equipo. Antes de almacenar el equipo, añada estabilizador de combustible al depósito de gasolina y encienda el equipo para distribuirlo. Apague el motor, deje que la máquina se enfríe y vuelva a ponerla en marcha hasta que el depósito de gasolina quede vacío. Para los equipos de invierno, compre el tipo de combustible recomendado no más de 30 días antes de su uso. Utilice combustible con no más del 10 % de etanol en los equipos eléctricos para exteriores. Utilice un estabilizador de combustible si lo recomienda el fabricante. Obtenga más información sobre la seguridad del combustible para los equipos eléctricos para exteriores en LookBeforeYouPump.com.

4. Cargue la batería. Retire y cargue por completo las pilas o baterías antes de guardarlas. No almacene las pilas en estantes metálicos ni permita que toquen objetos metálicos. Guárdelas en un estante de plástico o madera en una estructura con control climático.

5. Proteja el equipo del clima invernal. Guarde el equipo de primavera y verano en un lugar limpio y seco, como un garaje, un granero o un cobertizo. El equipo de invierno debe mantenerse alejado de la intemperie, pero estar fácilmente disponible para su uso.

6. Prepare, prepare y prepare. Haga espacio en el garaje o en el sótano antes de que el tiempo cambie, para tener espacio para guardar los artículos de jardín más grandes. Retire del patio los palos, los escombros, los juguetes del perro y de los niños o cualquier otro elemento que pueda dañar o destruir el equipo. Despeje los caminos que se recorren regularmente en su jardín, especialmente durante el invierno, pues la nieve puede «ocultar» cosas.

7. Disponga de un cable alargador apto para el clima para su generador. Tenga a mano cables alargadores resistentes a la intemperie para utilizarlos con él. Cerciórese de que la longitud del cable es la necesaria para hacer funcionar el generador a una distancia segura de la casa o el edificio. No utilice nunca un generador en el interior, en un garaje, en un pasillo o bajo una ventana abierta.

