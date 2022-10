$77,500 pagara una empresa por discriminación laboral

Escucha este artículo Escucha este artículo

Una sucursal de Elwood Staffing Services en Orem, Utah, una empresa de dotación de personal a nivel nacional, pagará $77,500 y brindará otro alivio para resolver una demanda por discriminación por discapacidad presentada por la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC) de EE. UU., anunció la agencia.

La EEOC alegó en su demanda que Elwood Staffing rescindió una oferta de trabajo condicional porque el solicitante no tiene la mano izquierda. Elwood Staffing no proporcionó ninguna adaptación razonable a la solicitante, alegó la EEOC, y luego decidió no contratarla debido a su discapacidad y/o su necesidad de adaptación.

Esta supuesta conducta viola la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA). La EEOC presentó una demanda en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito de Utah, División Central (EEOC v. Elwood Staffing Services, Inc., Caso n.º 2:21-cv-00498-JCB) después de intentar llegar a un acuerdo previo al litigio. a través de su proceso de conciliación.

Además de $ 77,500 en daños, el decreto de consentimiento de dos años que resuelve la demanda requiere que las ubicaciones de Elwood Staffing en Utah revisen sus políticas contra la discriminación, investiguen de manera rápida y exhaustiva las quejas de discriminación por discapacidad, capaciten a todos los empleados, incluidos los asociados temporales, sobre la antidiscriminación y proporcionen informes. sobre capacitación, quejas de discriminación y cualquier revisión de políticas y procedimientos a la EEOC.

“La EEOC se compromete a eliminar las barreras en el reclutamiento y la contratación”, dijo Mary Jo O’Neill, abogada regional de la oficina de distrito de Phoenix de la EEOC. «Los empleadores, incluidas las agencias de empleo, deben participar en el proceso interactivo con los posibles empleados en lugar de hacer suposiciones sobre las habilidades de un solicitante».

La directora de distrito interina de la Oficina de Distrito de Phoenix de la EEOC, Melinda Caraballo, dijo: “La capacitación contra la discriminación por discapacidad para los asociados temporales, como la capacitación requerida por este decreto de consentimiento, es fundamental para ayudar a los nuevos empleados a comprender sus derechos federales. Me complace que hayamos podido llegar a una resolución en este asunto”.

La Oficina de Distrito de Phoenix de la EEOC tiene jurisdicción sobre Arizona, Colorado, Utah, Wyoming y parte de Nuevo México.

