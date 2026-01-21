Abren inscripción para primeras bodas colectivas en el mes del amor y amistad

La alcaldía de San Salvador Centro invita a parejas de los cinco distritos a sellar su amor y dar el sí de manera oficial en las primeras bodas colectivas del 2026, a realizarse el 14 de febrero en el hotel Sheraton Presidente.

La municipalidad informa que el jefe edilicio Mario Durán oficializará la nueva boda colectiva y el cupo es limitado para 40 parejas. La recepción de documentos se realizará del 12 hasta el 30 de enero de 2026.

El departamento de Registro Familiar de la Comuna Central recuerda que entre los requisitos para contraer matrimonio ante el alcalde Mario Durán se encuentra presentar en la Secretaría Municipal del Distrito de San Salvador Sede la partida de nacimiento de ambos contrayentes, divorcio o defunción (en caso que aplique), originales y recientes.

Además, si uno de los contrayentes es del extranjero, deberá presentar pasaporte vigente, partida de nacimiento autenticada por las autoridades de origen y el ministerio de Relaciones Exteriores de este país.

Asimismo, debe presentar dos testigos, que no sean familiares de los contrayentes, así como fotocopia y original de Documento Unido de Identidad ampliado a 150% de ambos contrayentes, al igual que fotocopia del DUI de ambos testigos ampliado a 150%. De igual forma, deberá cancelar $10.00 en concepto de pago de tasa para celebración del matrimonio colectivo ante el jefe edilicio.

La Comuna Central también pone a disposición los nuevos números de teléfono 2205-4000, extensión 1348 y 1113, para solicitar más información o cualquier consulta relacionada con las primeras bodas colectivas.

