Esto incluirá el paquete escolar 2026 con uniformes, zapatos y dispositivos electrónicos

ElSalvador–El Ministerio de Educación (MINED) anunció que más de 1.2 millones de estudiantes del sistema público recibirán este año el paquete escolar 2026, que incluye uniformes, calzado, útiles, libros y dispositivos electrónicos.

La ministra de Educación, Karla Trigueros, explicó que los paquetes se adaptan según el nivel educativo, con un total de 16 tipos diferentes. Entre los beneficiarios también se incluyen los alumnos de modalidades flexibles, dirigidas a adultos que retomaron sus estudios.

Durante una entrevista televisiva, Trigueros detalló que, por ejemplo, los estudiantes de cuarto grado recibirán dos uniformes (camisa blanca y falda o short azul), zapatos, útiles escolares, libros y una computadora portátil de marcas como Dell, HP o Lenovo, con acceso a plataformas educativas.

Para los niveles iniciales, como kínder 4, el paquete contiene zapatos, cuadernos, pintura de dedo, peluche, uniformes celestes y una tableta educativa pequeña. En el caso de bachillerato, la camisa será blanca y la falda o pantalón beige.

La ministra señaló que los padres de familia no deben realizar ningún pago por estos insumos, ya que forman parte del programa de apoyo educativo del Gobierno.

Respecto a los dispositivos electrónicos, Trigueros informó que el MINED ha invertido alrededor de 800 millones de dólares en total, sumando este año 440,000 nuevos equipos a los 1.2 millones previamente entregados.

“Entregamos tres tipos de dispositivos: tablets de 8 pulgadas para estudiantes de kínder 4 a kínder 6; tablets de 10 pulgadas para alumnos de primer a tercer grado; y computadoras portátiles para quienes cursan de cuarto grado en adelante”, explicó.

Según la funcionaria, el objetivo es continuar reduciendo la brecha digital y garantizar que todos los alumnos tengan acceso a herramientas tecnológicas desde el inicio de su formación académica.

El inicio de clases está programado para el 2 de febrero en todo el país.

