Sorteo LOTRA N.º 435 dedicado al 46 aniversario del Aeropuerto Internacional de El Salvador

Día a Día News

ElSalvador–La Lotería Nacional de Beneficencia dedicó el sorteo LOTRA N.º 435 al Aeropuerto Internacional de El Salvador, en conmemoración de su 46 aniversario.

El aeropuerto es considerado una de las principales puertas de entrada y salida del país, por donde transitan millones de personas cada año, contribuyendo al turismo, el comercio, la generación de empleo y el desarrollo económico nacional.

Durante la celebración, se destacó que el aeropuerto representa para muchos salvadoreños un espacio de reencuentros, despedidas, regresos y nuevos comienzos, símbolo de esperanza y unión familiar.

En los últimos años, la terminal aérea ha desarrollado un proceso de modernización con ampliaciones y mejoras en su infraestructura, orientadas a ofrecer espacios más cómodos y seguros para los pasajeros, así como a incrementar su capacidad operativa.

El Plan de Modernización contempla una inversión de 245 millones de dólares destinada a ampliar la infraestructura aeroportuaria, con la construcción de nuevas salas y plataformas de abordaje, un nuevo estacionamiento, posiciones remotas para aeronaves y la ampliación de calles de rodaje.

Como parte del evento previo al sorteo, el gerente general de CEPA, Juan Carlos Canales, realizó la presentación de los premios mayores y la selección de balotas. Al cierre de la jornada, el equipo de la Lotería entregó un marco conmemorativo alusivo a la ocasión.

Resultados del Sorteo LOTRA N.º 435:

Primer premio: $195,000 – Billete N.º 19424 (Vendido)

Segundo premio: $20,000 – Billete N.º 02055 (No vendido)

Tercer premio: $10,000 – Billete N.º 21239 (Vendido)

Los resultados completos están disponibles en el sitio web oficial www.lnb.gob.sv.

