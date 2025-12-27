Accidente de bus en la ruta Interamericana deja 15 fallecidos y 19 heridos

Día a Día News

Guatemala–Al menos 15 personas murieron y 19 resultaron heridas luego de que un bus extraurbano de los transportes Sinaloa se precipitara a un barranco de unos 75 metros de profundidad, la noche del viernes 26 de diciembre, en el kilómetro 173.5 de la ruta Interamericana, en la cumbre de Alaska, Totonicapán.

De acuerdo con los Bomberos Voluntarios, el bus viajaba desde la capital hacia San Marcos cuando, por causas que aún se investigan, el conductor perdió el control y el vehículo cayó al vacío. El impacto dejó la unidad completamente destruida y a decenas de pasajeros atrapados entre los hierros retorcidos.

A la emergencia acudieron al menos 10 compañías de bomberos con 20 ambulancias para rescatar a las víctimas. Las labores se extendieron por más de dos horas y media, debido a la profundidad del barranco y la complejidad del terreno. Los cuerpos de socorro evacuaron a los sobrevivientes hacia distintos hospitales de Totonicapán y Quetzaltenango.

Según el reporte preliminar de los Bomberos Voluntarios: 15 personas fallecidas: 11 hombres, 3 mujeres y una menor de edad.

19 personas heridas: entre ellas seis identificadas como Aníbal García (20), Saúl López Mardoqueo (28), Manuel Elizeo Álvarez (22), Pedro Osorio, Fabián Nájera (23) y Rudy Jiménez Jiménez.

Durante la madrugada del sábado, cuatro de los cuerpos fueron trasladados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) de Quetzaltenango, mientras familiares llegaron al sitio y a los hospitales para identificar a sus parientes.

La Policía Nacional Civil (PNC) confirmó la captura del conductor del bus, Francisco “N”, de 28 años, acusado de homicidio culposo. Según las autoridades, el hombre intentó escapar tras el percance, pero fue localizado y detenido en las cercanías del lugar.

El bus operaba con permiso temporal y seguro obligatorio vigente, de acuerdo con la Dirección General de Transportes (DGT).

El kilómetro 173 de la ruta Interamericana, conocido como la cumbre de Alaska, ha sido escenario de múltiples accidentes de tránsito debido a las curvas pronunciadas y la neblina constante que afecta la visibilidad.

Provial reportó que grúas de gran capacidad fueron necesarias para extraer el bus del barranco, tarea que se completó en horas de la mañana del sábado.

Identificados hasta el momento

Entre las víctimas mortales figuran:

Ranferi Alfaro López, 50 años

Óscar Alejandro García Yocuté, 45

Bernan Ezaú López Gramajo, 36

Ángel Elisandro Uxboy Xitumul, 36

Diego Quiejú Coché, 35

Aribaldo Elmer Ichich Chej, 23

Wilson Estuardo Gonzales Pérez, 19

Elivia Elizabeth Francisco Duarte, 5

El accidente ha generado consternación nacional y reaviva el debate sobre las condiciones de seguridad y control en el transporte extraurbano. Las autoridades de tránsito anunciaron que iniciarán una investigación para determinar si hubo exceso de velocidad o fallas mecánicas que provocaron la tragedia.

