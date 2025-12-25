En la edición 2025 de “Haz Magia”, ocho organizaciones sociales son beneficiadas

En el marco de las fiestas de fin de año, una época que invita a la unión, la solidaridad y el compartir, Walmart impulsó una nueva edición de su programa “Haz Magia”, una iniciativa que busca llevar alegría y cercanía a las comunidades más vulnerables del país durante esta temporada tan significativa.

En esta edición 2025, más de 1,300 personas, entre niños, niñas, jóvenes y adultos mayores en condiciones de vulnerabilidad, fueron beneficiadas a través de la participación de ocho organizaciones sociales. Las actividades incluyeron la entrega de regalos y espacios de convivencia que reforzaron el espíritu solidario propio de esta época.

El programa fue desarrollado en esta oportunidad con el acompañamiento de Glasswing Guatemala, organización aliada que apoyó la coordinación logística y la entrega de los obsequios, contribuyendo a que la iniciativa llegara de manera oportuna y significativa a los beneficiarios.

Como parte de esta edición, el voluntariado corporativo de Walmart tuvo una participación destacada en dos jornadas de entrega de regalos realizadas en el Hogar Vida Nueva para Futuras Generaciones, ubicado en Villa Nueva, así como en la organización Mojoca, en la zona 1 de la Ciudad de Guatemala. En estas actividades participaron más de 50 voluntarios de distintas áreas de la empresa, quienes compartieron su tiempo y compromiso, fortaleciendo un ambiente de calidez y cercanía con niños, jóvenes y adultos mayores.

“Estamos muy orgullosos de este esfuerzo conjunto, que nos permite cerrar el año compartiendo con quienes más lo necesitan. Las sonrisas de niños, jóvenes y adultos mayores son el mejor reflejo del espíritu que impulsa “Haz Magia” y nos motivan a continuar con esta iniciativa”, comentó Luis Arturo Ramírez, subgerente de Asuntos Corporativos de Walmart.

