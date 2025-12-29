Capturan a sospechoso del asesinato de un niño de cinco años en San Juan Sacatepéquez

Día a Día News

Guatemala–La Policía Nacional Civil (PNC) capturó en Masagua, Escuintla, a Marvin “N”, de 46 años, señalado de participar en el crimen de un niño de cinco años ocurrido en San Juan Sacatepéquez, Guatemala.

La detención se efectuó tras una investigación que inició con la desaparición del menor durante un convivio navideño y que terminó con su hallazgo sin vida dos días después.

El caso, que ha causado conmoción en la comunidad, comenzó el 23 de diciembre, cuando la familia del pequeño Edgar Gadiel Alvarado Castellanos participaba en una actividad festiva en el Rancho La Montaña. De acuerdo con las pesquisas del Ministerio Público (MP), alrededor de las 17:25 horas, la madre del menor notó su ausencia y, minutos después, inició la búsqueda con ayuda de los presentes.

A las 17:35, cámaras de videovigilancia registraron la salida del vehículo del ahora detenido, un pick-up rojo, del lugar del evento. La desaparición fue reportada a la Policía Nacional Civil a las 19:10 horas y, pasada la medianoche, se activó la alerta Alba-Keneth.

Durante los días siguientes, los investigadores recopilaron grabaciones, testimonios y rastrearon la zona con drones, sin éxito inicial. El 25 de diciembre, a las 9:40 de la mañana, el cuerpo del niño fue localizado en la aldea Montúfar, en San Juan Sacatepéquez. El área fue procesada dos horas más tarde por personal del MP y la PNC, quienes encontraron diversos indicios, entre ellos una jeringa, ropa infantil, envases con inscripciones químicas y un teléfono celular.

El inmueble donde se hallaron los indicios está vinculado al sospechoso, quien habría mantenido cercanía con la familia del menor. Según las investigaciones, el hombre fue uno de los asistentes al convivio navideño organizado por el padre del niño.

El 27 de diciembre, fiscales y agentes realizaron un allanamiento en una vivienda ubicada en la lotificación Los Pinos, donde se incautaron más elementos de prueba, incluyendo muestras de sangre y un dispositivo DVR que podría contener registros de video relevantes para el caso.

A partir de la evidencia recolectada, el Juzgado de Turno de Primera Instancia Penal emitió una orden de captura por los delitos de asesinato y plagio o secuestro. La aprehensión se llevó a cabo el 28 de diciembre por unidades de la PNC en coordinación con el MP.

Las autoridades informaron que continúan las investigaciones para establecer si existen más personas involucradas en el crimen. La Fiscalía de la Niñez y Adolescencia asumió la dirección del proceso penal y coordina nuevas diligencias periciales.

El hecho ha generado indignación en el país y reavivado el debate sobre la seguridad infantil durante las celebraciones familiares. Mientras tanto, la comunidad de San Juan Sacatepéquez permanece consternada, exigiendo justicia por la muerte del pequeño Edgar Gadiel.

Capturado sospechoso crimen de menor en San Juan Sacatepéquez



Caso conmocionó a la comunidad



La Policía Nacional Civil capturó a Marvin "N", de 46 años, en Masagua, Escuintla, por su presunta implicación en el crimen de un niño de 5 años pic.twitter.com/eyA3pM5N7i — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) December 28, 2025

