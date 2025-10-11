Accidentes en Comalapa y Coatepeque dejan dos fallecidos y un lesionado

Día a Día News

ElSalvador–Dos accidentes de tránsito registrados durante la madrugada de este sábado dejaron dos personas fallecidas y una más lesionada en distintos puntos del país, según reportes de cuerpos de socorro.

El primer hecho ocurrió alrededor de las 2:25 a.m., sobre el kilómetro 3 de la carretera a Comalapa, cuando un vehículo particular impactó contra la parte trasera de una rastra. En el automóvil viajaban dos hombres; uno de ellos, identificado como Edwin Ramírez Molina, de 32 años, perdió la vida de forma inmediata.

De acuerdo con informes de Comandos de Salvamento, la víctima ocupaba el asiento del copiloto y murió decapitada a causa del fuerte impacto. El conductor, Javier Francisco Solórzano Flores, de 34 años, resultó con lesiones leves y fue detenido tras confirmarse que manejaba bajo los efectos del alcohol.

#TráficoSV | 🚨 Un choque entre un sedán y otro vehículo en el km 3 de la autopista a Comalapa, cerca de Jardines del Recuerdo, dejó un hombre fallecido y otro lesionado. La víctima es Edwin Ramírez Molina, de 33 años; el conductor, Jaime Solórzano, fue trasladado a un hospital. pic.twitter.com/xyXbfWeqTj — Periódico Día a Día News (@diaadianewsSV) October 11, 2025

La Policía Nacional Civil (PNC) reportó que la prueba de alcoholemia practicada a Solórzano arrojó 191 grados de alcohol, además de localizar varias latas de cerveza dentro del vehículo. Será procesado por homicidio culposo y conducción peligrosa.

Horas después, otro accidente fue reportado en el kilómetro 57 de la carretera que conduce del Lago de Coatepeque hacia Santa Ana, en el distrito de El Congo. En este hecho, un vehículo volcó luego de impactar con la acera de la vía, dejando una persona fallecida y otra lesionada.

Cruz Verde El Congo informó que, al llegar al lugar, confirmaron que una de las víctimas ya no presentaba signos vitales debido al fuerte impacto, mientras que la persona lesionada fue atendida en el sitio y trasladada a un centro asistencial.

Ambos percances reflejan un incremento de accidentes en horas de la madrugada, especialmente relacionados con la conducción bajo efectos del alcohol, según reportes preliminares de cuerpos de socorro y la PNC.

