Nuevo mercado: En Usulután Norte

Más de 12,000 habitantes de El Triunfo, Sesori y distritos aledaños, ahora cuentan con un espacio moderno y digno para realizar sus actividades comerciales.

El nuevo centro de abastos de El Triunfo, construido por la Dirección de Obras Municipales, representa una transformación radical en la infraestructura pública: ya no se trata de edificaciones malolientes y desordenadas, sino de espacios funcionales, limpios y estéticamente agradables que rivalizan con los centros comerciales privados.

Consta de dos niveles y 125 locales comerciales distribuidos en rubros esenciales como frutas, verduras, carnes, mariscos, granos básicos, lácteos, comedores, molinos, abarroterías, zapaterías, prendas de vestir, floristería y bisutería, entre otros. Cuenta, además, con oficinas administrativas, bodega, servicios sanitarios con extractores helicoidales, centro de acopio, cuarto de mantenimiento, cuarto eléctrico, área de aseo y una cisterna para almacenamiento de agua.

La infraestructura incluye rampas, escaleras principales y de emergencia, terraza, zona de carga, piso de concreto semi pulido con pintura epóxica, techo termoacústico que regula el calor y el ruido, especialmente en época lluviosa, así como iluminación LED interior y exterior.

Como El Triunfo, la DOM ya entregó el mercado de Candelaria La Frontera en Santa Ana, la Plaza Mercado de Cuisnahuat y la Plaza Turística de Santa Isabel Ishuatán en Sonsonate, todos diseñados para que sus habitantes cuenten con espacios modernos y funcionales para ejercer el comercio.

